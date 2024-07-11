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Merve ile Kamil dünya evine girdi

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Merve ile Kamil dünya evine girdi
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Gümüşok ailesinin güzel kızları Merve ile Bayraklı ailesinin yakışıklı oğlu Kamil, The Paradise Park’ta gerçekleşen muhteşem düğünle dünya evine girdiler.

Genç çiftlerin nikah şahitleri ise arkadaşları Buse ve Selçuk oldu. 

Çok sayıda davetlinin yer aldığı ve hayli kalabalık olduğu gözlemlenen düğüne, Gümüşok ve Bayraklı aileleri ve sevenlerinin yanı sıra, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman AYTAÇ, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin ÇAVUŞ ve PGM Kasım KUNİ gibi üst düzey birçok yetkili de katıldı.
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