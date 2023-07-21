Gazimağusa'da 3 ilkokul birleştirildi

Bakanlar Kurulu’nun onayladığı bazı tüzükler ve aldığı kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne bağlı Gazi İlkokulu, Canbulat İlkokulu ve Gazimağusa Maarif Anaokulu'ndaki öğrenci sayılarının az olması nedeniyle, öğrencilere verilecek eğitim öğretimin daha verimli olması adına, üç okulun tek müdürlük altında birleştirilmesine ve okulun "Gazi-Canbulat İlkokulu" olarak isimlendirilmesine karar verdi.

Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

AÖA Yönetim Kurulu’na atama

Bakanlar Kurulu, Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Yrd. Doç. Dr. Şükrü Cankaya'dan boşalan yönetim Kurulu üyeliğine, 60/2000 sayılı Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş Yasası'nın 14'üncü maddesi uyarınca Murad Aktuğ'un atanmasına karar verdi.

