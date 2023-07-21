Yeşilova takviyelere devam ediyor

Alsancak Yeşilova, 2023 – 2024 sezonuna yönelik transferlerini sürdürürken, 1 oyuncuyu daha resmen kadrosuna kattı. Alsancak Yeşilova, daha önce prensipte anlaştığı Burak Alsan’a resmi imzayı attırdı.Değirmenlik’ten transfer edilen genç futbolcu bugün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda attığı imza ile yeni takımına transfer oldu.Öte yandan dün anlaşmaya vardığı Binatlı futbolcusu Mehmet Neşe’yi de dün bonservisli olarak renklerine bağlayan Yeşilova, Futbol Federasyonu’nda imza attırdı.