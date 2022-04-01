1 Nisan Şaka Günü nasıl ortaya çıktı? 1 Nisan’da neden şaka yapılır? İşte Şaka Günü hikayesi

1 Nisan Şaka Günü olarak tüm dünyada çeşitli şakalarla kutlanmaya devam ediyor. Yakınlarına ve çevresindekilere masum şakalar yapmak isteyen kişiler 1 Nisan şakaları ile ilginç anların yaşanmasını sağlıyor. Peki, 1 Nisan Şaka Günü nasıl ortaya çıktı ve bu günde neden şaka yapılıyor?

Dünyanın hemen her ülkesinde gelenekselleşmiş olarak 1 Nisan şakaları yapılmaya devam ediyor. Şakanın dozunu abartanlar istenmedik sonuçlar ortaya çıkarsa da masum şakalar eğlenceli anların yaşanmasını sağlıyor. Peki, bu günün tarihinde neler yer alıyor?

Farklı kültür, inanç ve dillerde efsaneler içeren 1 Nisan Şaka Günü, Hollanda, Belçika, Kanada, ABD, İsviçre, Japonya dahil dünyanın pek çok yerinde tanınmaktadır. Antik Roma'da Hilarya adıyla benzer bir bayram da kutlanmaktadır. Hindistan'da ise bu bayram 31 Mart'ta Holi adıyla kutlanmaktadır. İnsanların birbirine şaka yapması gelenek haline gelmiştir.





1 NİSAN ŞAKA GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI? İŞTE TARİHÇESİ



1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa'da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart'tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles'in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan'da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler. 1 Nisan'a "aptallar günü" adını verdiler. Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler.



Nisan 1’in tarihi hakkında her kültürde farklı bir efsane bulunur. Bunlar içerisinde en yaygın olanı ise Fransa’ya ait olanıdır. Fransızlar bu güne Poisson d’avril derler, yani Nisan Balığı. 1564 yılında Fransa Kralı IX. Charles, yılbaşını 1 Nisan’dan 1 Ocak’a aldırır. Bu arada 1 Nisan’ı yılın ilk günü olarak kabul etmeye devam edenlerle alay etmek amacı ile yapılan şakalar, bir süre sonra gelenek haline gelir. 1 Nisan’ı yılbaşı kabul edenlere ise Nisan Balığı denmeye başlanır.