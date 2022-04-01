Ataoğlu kendi müdürlerini görevden aldı, yenilerini atadı

Bir önceki hükümetin de Turizm Bakanı olan Fikri Ataoğlu, Bakanlık’ta, geçtiğimiz dönem kendi atadığı isimleri görevden alarak yenilerini atadı



Bir önceki hükümette yine aynı bakanlıkta görev yapan eski hükümetin “Turizm Bakanı” yeni hükümetin “Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı” Fikri Ataoğlu, 2021 yılında kendi tarafından atanan müdürleri görevden alarak yerlerine yenilerini atadı.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararlara göre; 3 Eylül 2021'de Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürlüğü’ne atanan Leyla Avgın görevden alınarak aynı göreve 30 Mart 2022’de Mine Emiroğlu atandı.

Yine 12 Mart 2021'de Turizm Planlama Dairesi Müdürlüğü’ne atanan Yusuf Örs, 30 Mart 2022’de görevden alınarak bu göreve Osman Şeker atandı.

Mine Emiroğlu ve Osman Şeker, bu yıl yapılan erken genel seçimlerinde DP’nin milletvekili adayları idi.





