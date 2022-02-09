MGA tur atladı

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen ve Pazartesi akşamı kadınlar karşılaşmaları ile başlayan Hentbol KTSYD kupasına Salı akşamı oynanan erkekler karşılaşması ile devam edildi.

Atatürk Spor Salonun’da oynanan karşılaşmada MGA ile Alayköy takımları mücadele etti. Maçın ilk devresini rakibi Alayköy karşısında 15-9 önde kapatan MGA sahadan da 34-21 galip ayrılarak tur atlayan taraf oldu.

MGA takımında 11 golle Mustafa Karahasan ön plana çıkan isim olurken, 10 Mustafa’yı takım arkadaşı İbrahim Kahyaoğlu takip etti.

