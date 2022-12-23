İlk finalist Şahlan

Hentbol’da DEM’S U18 liginde son düzlüğe girilirken, kadınlarda ilk finalist Şahlan oldu. Dün akşam oynanan ikinci karşılaşmada Ozanköy’ü 50-28 mağlup eden Şahlan kadınlarda adını finale yazdıran ilk takım oldu. İlk devresini rakibi Ozanköy karşısında 28-14 önde kapatan Şahlan maçıda 50-28 skorla tamamlayarak adını finale yazdıran ilk takım oldu. Mutia 10, Melisa 12 golle Şahlan’da maçı tamamlarken, Ayşegül’de Ozanköy’de maçı 12 golle bitiren oyuncu oldu.
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