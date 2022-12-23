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Amcaoğlu: “Gönyeli göleti Doğa Park’a dönüşecek”

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Amcaoğlu: “Gönyeli göleti Doğa Park’a dönüşecek”
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Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu, ziyaretlerine devam ediyor.
Ziyaretlerinde hedeflerini paylaşan Amcaoğlu, vatandaşlardan büyük destek görüyor.
Girdiği her evde, her dükkanda ilgi ve sevgi ile karşılanan Amcaoğlu, projelerini anlatıyor.
Vatandaşlardan büyük ilgi ve sevgi gören Amcaoğlu, Gönyeli-Alayköy bölgesinin üreten, çalışan ve yaşayan bir kent olmasını istediklerini anlattı.
Gönyeli’de yaşam kalitesini yükseltecek projeler hazırladıklarını ifade eden Amcaoğlu Gönyeli Göleti Doğa Parkı Projesi’nden bahsetti.
Hüseyin Amcaoğlu, “Gönyeli Göleti çevresine özel hazırladığımız Doğa Parkı projesi, yeşil alan düzenlemeleri ve yürüyüş yolları ile hem yetişkinlerin hem de çocuklarımızın keyifli zaman geçirebileceği bir alanı kentimize kazandıracaktır” dedi.
Her yaşan uygun ve özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına da önemle dikkat edilerek hazırlanan hareket alanları ile hem bölge halkına hem turistlere doğayla iç içe, yemyeşil bir alan kazandırılacağını belirten Amcaoğlu, “Doğa Parkı, mevcut ekosistemi korumaya ve sürekliliğini sağlamaya özen gösterilerek tasarlanmıştır” ifadelerini kullandı.
Proje içerisinde kuş gözlem evleri, gezinti ve yürüyüş yolları, seyir terası, kafeterya, çocuk oyun alanı ve otoparkı ile sadece Gönyelililerin değil ülkenin dört bir yanından insanımıza hizmet vereceğimiz bir nokta yaratacağız diyen Amcaoğlu, Gönyeli’de artık değişimin zamanının geldiğini kaydetti.

 
 
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