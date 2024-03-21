Hentbolda tarihi başarı

Okul sporlarında Hala Sultan İlahiyat Koleji Ortaokul Erkek Hentbol Takımı tarihi başarıya koşuyor. Türkiye geneli en iyi 8 takımın mücadele ettiği Türkiye Finallerinde ülkemizi temsil eden Hala Sultan İlahiyat Koleji, Türkiye Finaline yükseldi

Okul sporlarında Hala Sultan İlahiyat Koleji Ortaokul Erkek Hentbol Takımı tarihi başarıya koşuyor.

Ortaokullararası (Yıldızlar) Hentbolda Türkiye Yarı Finallerini geçtikten sonra Türkiye geneli en iyi 8 takımın mücadele ettiği Türkiye Finallerinde ülkemizi temsil eden Hala Sultan İlahiyat Koleji, Türkiye Finaline yükseldi.

Hala Sultan, Afyonkarahisar’da gerçekleşen Türkiye 8’li Finallerinde grup aşamasında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle grup lideri olarak yarı finale kalmıştı.

YARI FİNALDE BİNGÖL’Ü SON SANİYEDE DEVİRDİ

Temsilcimiz yarı finalde dün diğer grubun ikincisi Bingöl İnönü Ortaokulu ile karşılaştı. Müthiş çekişmeye sahne olan karşılaşmada son saniyelerde bulduğu golle mücadelen 29-28 galip ayrılan Hala Sultan Türkiye şampiyonluğu için final biletini aldı.

HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Milli Hentbol Antrenörü Bahir Arnal nezaretindeki Hala Sultan geçtiğimiz yıl Türkiye dördüncüsü olarak tamamladığı organizasyonda bu yıl Türkiye şampiyonluğunu hedefliyor.

TÜRKİYE ŞAMPİYONUN BELİRLENECEĞİ FİNAL BUGÜN 14.45’TE

Türkiye şampiyonunun belirleneceği final mücadelesinde Hala Sultan bugün saat 14.45’te Kocaeli Petkim Ortaokulu ile karşı karşıya gelecek.

FİNALDEKİ RAKİP KOCAELİ’Nİ GRUPLARDA YENDİK

Kocaeli Petkim Ortaokulu dün diğer yarı final mücadelesinde Elazığ Doğukent Ortaokulu’nu 28-19 yenerek finale yükseldi.

Temsilcimiz Hala Sultan, Kocaeli Petkim Ortaokulu’nu grup aşamasında 24-22 mağlup etmişti.

