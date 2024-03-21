Azer Turnuvası'nda BÜY-Gençler Birliği finali

Ertan Azer Turnuvası’nda Gençler Birliği’nin rakibi Baf Ülkü Yurdu takımı oldu.

Bu yıl kurulan Baf Ülkü Yurdu yarı finalde Soyer Aksu’yu 90-83 yenerek finale yükseldi.

Güzelyurt ekibi baştan sona üstün oynadığı maçta devreyi 48-36 maçı da 90-83 kazarak finalde Ceasar Larnaka Gençler Birliği’nin rakibi oldu.



Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: ULVİYE Bele, Tugay Yazgan, Deniz Orhunöz

Soyer Aksu: Atila (2), Klavash (8), Gedeon (11), Bilal (7), Altay, İlhan (25), Hugor (3), Deniz (18), Mehmet (2), Alaman (2)

Baf Ülkü Yurdu: Mustafa, Tahir, Uchenna (22), Osman, Tunç, Ebraimi (12), Emir (10), Umut (28), Enişte, Sabri (12), Gıdsbatleave (6)

1.periyot: 10-24

İlk yarı: 36-48

3.periyot: 55-67

