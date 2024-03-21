Azer Turnuvası'nda BÜY-Gençler Birliği finali

Ertan Azer Turnuvası’nda Gençler Birliği’nin rakibi Baf Ülkü Yurdu takımı oldu.
Bu yıl kurulan Baf Ülkü Yurdu yarı finalde Soyer Aksu’yu 90-83 yenerek finale yükseldi.
Güzelyurt ekibi baştan sona üstün oynadığı maçta devreyi 48-36 maçı da 90-83 kazarak finalde Ceasar Larnaka Gençler Birliği’nin rakibi oldu.
Yer: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: ULVİYE Bele, Tugay Yazgan, Deniz Orhunöz
Soyer Aksu: Atila (2), Klavash (8), Gedeon (11), Bilal (7), Altay, İlhan (25), Hugor (3), Deniz (18), Mehmet (2), Alaman (2)
Baf Ülkü Yurdu: Mustafa, Tahir, Uchenna (22), Osman, Tunç, Ebraimi (12), Emir (10), Umut (28), Enişte, Sabri (12), Gıdsbatleave (6)
1.periyot: 10-24
İlk yarı: 36-48
3.periyot: 55-67
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