Zıpkıncılar sezonun son yarışmasında buluştu

26 lisanslı zıpkın sporcusu, 12 gözlemci, toplamda 38 katılımcı ve 4 dernek ile Zıpkın ile Balık Avlama Federasyon Kupası müsabakası geçtiğimiz Pazar günü Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı’nda yapıldı

Kıbrıs Türk Avcılık Federasyonu tarafından organize edilen sezonun son Zıpkın ile Balık Avlama Federasyon Kupa müsabakası geçtiğimiz Pazar günü Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı’nda gerçekleştirildi.26 lisanslı zıpkın sporcusu, 12 gözlemci, toplamda 38 katılımcı ve 4 dernek ile Zıpkın ile Balık Avlama Federasyon Kupası müsabakası yapılırken, dernekler ve sporcular müsabakaya toplam 12 tekne ile katılım gösterdi.Sezonun son zıpkın ile balık avlama müsabakasına katılan sporcular hem müsabaka başlangıcında hem de müsabaka sonunda oldukça heyecanlıydılar. Zıpkın sporcuları saat sabah 06.30 buluşma saati ile müsabaka alanına gelip imza katılım defterini imzalamaları sonrasında kura çekimine geçilirken, çekilen kurada Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı ile Güzelyalı Su Temin Projesi arasında yarışma alanı belirlendi. Daha sonra Federasyon Başkanı Osman Cook'un Saat 07.30 itibari ile startı vermesiyle sporcular yarışmaya başladılar.Beş saat süren müsabakamız saat 12.30 itibariyle son bulurken, tartı kısmına gelindiğinde ise sporcular takımlar ve ferdi halinde vurmuş oldukları balıkları teslim ettiler.Tartı sonrasında ise derecelendirmeler yapılıp ödül törenine geçildi.Ödül törenine katılan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'a, genel klasman ödül sponsoru Mustafa Şevketoğlu’na ve son olarak merhum Hasan Cambazoğlu anısına Ödül törenine katılan ailesine, Karaoğlanoğlu Av.At.ve Balıkçılık Birliği başkanı Sait Faraç tarafından plaket takdimleri yapıldı.Plaket takdimine müteakip KKTC Avcılık Federasyonu başkanı Osman Cook sözü alarak Sporcularımızın ödül törenine geçmiştir.Bu bağlamda müsabakaya katılan derneklerin, sporcuların, takım ve ferdi puanlama sonuçları aşağıda görüldüğü şekilde oluştu:-A- TAKIM KATEGORİSİ1. KARAOĞLANOĞLUAV.AT ve BLK.BİRLİĞİ(22.786 Puan.)-Hasan EKŞİCİ-Metin SEVEN-Eray KARACAMERT-Gökhan BULUTER2. GAZİMAĞUSA AV.AT.BİRLİĞİ(2.046 Puan.)-Ali ER-Kufi TULGA-Onur BÜYÜKDOĞAN-Kenan SÖNMEZ3.YENİ ERENKÖY AV.AT.BİRLİĞİ(1156 Puan.)-Osman BEŞERLER-Muhammet TAYERECİOĞLU-Mustafa Kemal YARIKKAYA-Osman SERTSOY-A- TAKIM KATEGORİSİ (Ferdi)1. KARAOĞLANOĞLU AV.AT.ve.BLK BİRLİĞİ-Metin SEVEN-Eray KARACAMERT(13.352 Puan)2.KARAOĞLANOĞLU AV.AT.ve.BLK BİRLİĞİ-Gökhan BULUTER-Hasan EKŞİCİ(9.434 Puan)3.GAZİMAĞUSA AV.AT.BİRLİĞİ-Kufi TULGA-Ali ER(2.046 Puan)-A- EN BÜYÜK BALIK-KARAOĞLANOĞLU AV.AT.ve BLK.BİRLİĞİ-Metin SEVEN-Eray KARACAMERT(6.124 Puan)-B- TAKIM KATEGORİSİ1. KARAOĞLANOĞLU AV.AT.Ve.BLK BİRLİĞİ(16.310 Puan)-Mert Tahir AYKEN-Alpin AR-Ertuğrul KAYA-Ahmet ERCAN2. SERHATKÖY AV.BİR.DERNEĞİ(3.142 Puan)-Can AKINLAR-Hüseyin TÜRKKAL-Muhsin DALLI-Yakup DALLI-B- TAKIM KATAGORİSİ (Ferdi)1.KARAOĞLANOĞLU AV.AT.Ve.BLK BİRLİĞİ-Ertuğrul KAYA-Ahmet ERCAN(12.206 Puan)2.KARAOĞLANOĞLU AV.AT.Ve.BLK BİRLİĞİ-Mert Tahir AYKEN-Alpin AR(4104 Puan)3.SERHATKÖY AV.BİR DERNEĞİ-Hüseyin TÜRKKAL-Can AKINLAR(3.142 Puan)-B- EN BÜYÜK BALIKSERHATKÖY AV.BİR.DERNEĞİ-Hüseyin TÜRKKAL-Can AKINLAR(1.278 Puan)GENEL KLASMANDA ÖDÜL ALAN SPORCULAR.Batuhan COŞKUNERZeka ÇORBA(18.387 Puan)Metin SEVENEray KARACAMERT(13.352 Puan)Gökhan BULUTERHasan EKŞİCİ(9.454 Puan)-GENEL KLASMANMEMDUH PARSÖZEL ÖDÜLÜEN BÜYÜK BALIK-Batuhan COŞKUNERZeka ÇORBA(9.232 Puan)