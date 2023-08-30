

Cimnastik Federasyonu yönetimi, yoğun gündeme hazır KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, 2 hafta içinde yapılacak olan 3 önemli etkinlik için toplantı gerçekleştirdi.

8 Eylül’de Lefkoşa’da 1. İyilik Cimnastik Şölenini, 9 Eylül’de Girne’de 2. “Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Şölenini”, 23 Eylül’de ise Lefkoşa’da Bölgeler arası KKTC Şampiyonasını gerçekleştirecek olan KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi etkinlikler için hazırlıklarını tamamladı.

Etkinliklerin kusursuz ve coşkulu geçmesi için en ince detaya kadar düşünen KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, tüm halkı etkinliklere davet etti.

