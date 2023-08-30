banner913
banner932
Büyük zaferin 101’inci yılı
Büyük zaferin 101’inci yılı
12 0
Özersay’dan osmosis uyarısı
Özersay’dan osmosis uyarısı
16 0
 
Dikkat! Kafanıza trafik lambası düşebilir!
Dikkat! Kafanıza trafik lambası düşebilir!
19 0
Gökyüzünde görsel şölen
Gökyüzünde görsel şölen
38 0
Çalışma Bakanlığı ile GİKAD arasında iş birliği protokolü
Çalışma Bakanlığı ile GİKAD arasında iş birliği protokolü
22 0
“Genel Sekreter tüm iyi niyetini kullanacak”
“Genel Sekreter tüm iyi niyetini kullanacak”
19 0
Ağır vasıtalar için önlem çağrısı
Ağır vasıtalar için önlem çağrısı
13 0
banner964

Cimnastik Federasyonu yönetimi, yoğun gündeme hazır

banner476

banner825
Cimnastik Federasyonu yönetimi, yoğun gündeme hazır
banner971
 
Cimnastik Federasyonu yönetimi, yoğun gündeme hazır KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, 2 hafta içinde yapılacak olan 3 önemli etkinlik için toplantı gerçekleştirdi.
8 Eylül’de Lefkoşa’da 1. İyilik Cimnastik Şölenini, 9 Eylül’de Girne’de 2. “Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Şölenini”, 23 Eylül’de ise Lefkoşa’da Bölgeler arası KKTC Şampiyonasını gerçekleştirecek olan KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi etkinlikler için hazırlıklarını tamamladı.
Etkinliklerin kusursuz ve coşkulu geçmesi için en ince detaya kadar düşünen KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, tüm halkı etkinliklere davet etti.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.