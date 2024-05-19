Taekwondocularımız altınları topladı

Taekwoando Milli Takımı Özbekistan'ın Fergana şehrinde düzenlenen “ITF Gençlik Kupası” müsabakalarının ikinci gününde elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi.

500’e akin sporcunun yarıştığı ITF Gençlik Kupası ikinci gününde sporcularımız Gençler Takım Hyong müsabakalarında birinci olurken Yıldızlar Hyong müsabakalariinda ikincilik elde etti. Bireysel hyong müsabakalarında ise Melek Ünver ve Havin Yılmaz kategorilerinde birinci olarak istiklal marşımızı çaldırdılar.

Yarışmada Daria Shymushevska, Şakir Yağızsoy ve Zeliha Arpacıoğlu ikinci, Hira Kürekçi ve Şakir Atınç Yağızsoy da kategorilerinde üçüncülüğü elde etti.

Bu sonuçlarla iki gün yarışan ve yarışmalarını tamamlayan KKTC milli takımı yarıştıkları kategorilerde aldıkları başarılarla toplamda 8 Altın, 7 Gümüş ve 6 Bronz madalya kazanarak organizasyonda ülkeyi başarıyla temsil etti.

Taekwondo Milli takımımız bugün (Pazar) yapılacak kupa töreni ve kapanış seramonisinin ardından bugün adaya dönecek.



