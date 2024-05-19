banner913
banner932
19 Mayıs Samsun Yarı Maraton Birincisi Hakan Tazegül
19 Mayıs Samsun Yarı Maraton Birincisi Hakan Tazegül
2 0
"Tatar dünyaya savaş açtı"
26 0
 
Su seviyesi düşüyor
Su seviyesi düşüyor
35 0
Fatma Turgut DAÜ’yü coşturdu
Fatma Turgut DAÜ’yü coşturdu
41 0
Akargöl ve Arslan’ın yasa dışı yollardan KKTC’den çıkış yaptığı tespit edildi
Akargöl ve Arslan’ın yasa dışı yollardan KKTC’den çıkış yaptığı tespit edildi
44 0
“Hukuk Mesleklerinde Kariyer Kongresi” düzenleniyor
“Hukuk Mesleklerinde Kariyer Kongresi” düzenleniyor
18 0
Dünya Bankası, KKTC ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 büyümesini bekliyor
Dünya Bankası, KKTC ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 büyümesini bekliyor
34 0
banner1032
banner1038

Taekwondocularımız altınları topladı

banner1020

banner974
Taekwondocularımız altınları topladı
banner971
Taekwoando Milli Takımı Özbekistan'ın Fergana şehrinde düzenlenen “ITF Gençlik Kupası” müsabakalarının ikinci gününde elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi.
500’e akin sporcunun yarıştığı ITF Gençlik Kupası ikinci gününde sporcularımız Gençler Takım Hyong müsabakalarında birinci olurken Yıldızlar Hyong müsabakalariinda ikincilik elde etti. Bireysel hyong müsabakalarında ise Melek Ünver ve Havin Yılmaz kategorilerinde birinci olarak istiklal marşımızı çaldırdılar.
Yarışmada  Daria Shymushevska, Şakir Yağızsoy ve Zeliha Arpacıoğlu ikinci, Hira Kürekçi ve Şakir Atınç Yağızsoy da kategorilerinde üçüncülüğü elde etti.
Bu sonuçlarla iki gün yarışan ve yarışmalarını tamamlayan KKTC milli takımı yarıştıkları kategorilerde aldıkları başarılarla toplamda 8 Altın, 7 Gümüş ve 6 Bronz madalya kazanarak organizasyonda ülkeyi başarıyla temsil etti.
Taekwondo Milli takımımız bugün (Pazar) yapılacak kupa töreni ve kapanış seramonisinin ardından bugün adaya dönecek.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.