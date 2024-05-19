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Mesarya kurtardı, Kaymaklı veda etti

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AKSA Süper Lig’de Play-Out üçüncü maçında Mesarya ile K.Kaymaklı arasında kümede kalma finali oynandı. Gazimağusa’da oynanan maçı 1-0 kazanan Mesarya ligde kalan taraf olurken, K.Kaymaklı AKSA 1.Lig’e düşen son takım oldu

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Mesarya kurtardı, Kaymaklı veda etti
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Stat: Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Arif Malek, Ahmet Genç
Mesarya: Ercan, Yusuf Altıner, Okan, Mahmut, Tuğrul, Tacettin, Mert, Oğulcan, Lukman Adefemi, Civan, Juan Felipe.
K. Kaymaklı: Mehmet Özeralp, Halil Turan, Emre(Dk.90 Derviş), Fikret, Arda, Hasan (Dk.63 Daniel Gozar), Mehmet, Alpay, Badara Naby Sylla, Alp Gazi(Dk.63 Muhammed), Arseven (Dk.63 Mahmut)
GOL: Dk.54 Juan Felipe (Mesarya)
 
Süper Lig Play-out 3. maçında son maçlara 17 puanla giren Mesarya ile 18 puanla giren Küçük Kaymaklı, Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda karşılaştı. Ligde kalması için mutlak galip gelmesi gereken Mesarya, rakibini 1-0 yenerek 2023-24 sezonunda ligde kalırken, Küçük Kaymaklı yıllar sonra lige veda eden taraf oldu. Mesarya’ya galibiyeti getiren golü 54’üncü dakikada Brezilyalı futbolcu Juan Felipe kaydetti. Bu sonucun ardından Mesarya Play-out’ta puanını 20 yaparak ligde kalırken, 18 puanda kalan Küçük Kaymaklı ligden düşen son takım oldu.
 
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