Mesarya kurtardı, Kaymaklı veda etti

AKSA Süper Lig’de Play-Out üçüncü maçında Mesarya ile K.Kaymaklı arasında kümede kalma finali oynandı. Gazimağusa’da oynanan maçı 1-0 kazanan Mesarya ligde kalan taraf olurken, K.Kaymaklı AKSA 1.Lig’e düşen son takım oldu

Stat: Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Arif Malek, Ahmet Genç

Mesarya: Ercan, Yusuf Altıner, Okan, Mahmut, Tuğrul, Tacettin, Mert, Oğulcan, Lukman Adefemi, Civan, Juan Felipe.

K. Kaymaklı: Mehmet Özeralp, Halil Turan, Emre(Dk.90 Derviş), Fikret, Arda, Hasan (Dk.63 Daniel Gozar), Mehmet, Alpay, Badara Naby Sylla, Alp Gazi(Dk.63 Muhammed), Arseven (Dk.63 Mahmut)

GOL: Dk.54 Juan Felipe (Mesarya)



Süper Lig Play-out 3. maçında son maçlara 17 puanla giren Mesarya ile 18 puanla giren Küçük Kaymaklı, Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda karşılaştı. Ligde kalması için mutlak galip gelmesi gereken Mesarya, rakibini 1-0 yenerek 2023-24 sezonunda ligde kalırken, Küçük Kaymaklı yıllar sonra lige veda eden taraf oldu. Mesarya’ya galibiyeti getiren golü 54’üncü dakikada Brezilyalı futbolcu Juan Felipe kaydetti. Bu sonucun ardından Mesarya Play-out’ta puanını 20 yaparak ligde kalırken, 18 puanda kalan Küçük Kaymaklı ligden düşen son takım oldu.

