Sapsızoğlu: Federasyondaki gelişmeler yeterli değildir

Hasan Sapsızoğlu, “Federasyondaki gelişmeler bizim içim yeterli mi? Tabii ki yeterli değildir. Özverili çalışmaya devam edeceğiz. 10 bin çocuk hedefimize ulaştığımızda ülke sporunda yeni bir dönem başlayacaktır.” açıklamasında bulundu

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyon bünyesinde ve federasyona bağlı kulüplerde yaşanan gelişmelerle ilgili bir değerlendirme yaptı.

10,000 çocuk hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Hasan Sapsızoğlu, değerlendirmelerinde şunları söyledi:

“Faaliyet yapamayan bir federasyon yapısından, kulüplerimizin dahi üst düzey organizasyon yapabilecekleri bir seviye geldik. Bu gelişme hepimizi çok mutlu etti.

Göreve geldiğimizde 150 olan sporcu sayısından, 6,000 sporcuya ulaştık. Kulüp sayımız ise 17’ye ulaştı. Tek elden yönetilen naylon bir federasyon yapısından 27 noktada salonu olan bir federasyon yapısına kavuştuk. Göreve geldiğimizde 5 olan antrenör sayımız, 150 antrenöre yükseldi.

Bu gelişmeler bizim içim yeterli mi? Tabii ki yeterli değildir. Bunun özverili ve çok yoğun çalışmaya devam edeceğiz. Cimnastik Federasyonu yönetimi olarak koyduğumuz 10 bin çocuğa ulaşma hedefimizi başardığımızda ülke sporunda yeni bir dönem başlayacaktır.”

