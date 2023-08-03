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Genç bisikletçilerimiz Sakarya’da pedal çevirecek

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Genç bisikletçilerimiz Sakarya’da pedal çevirecek
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Ülkemiz bisikletçileri Sakarya’da yapılacak ‘Puanlı Yol Yarışı’na katılmak üzere dün Türkiye’ye gitti. 5-6 Ağustos’ta yapılacak yarışta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Ege Erülkü, Emre Kaplan, Ömer Bülbül ve Kerem Kıcım temsil ediyor.
Hafta sonu gerçekleştirilecek organizasyon için son antrenmanlarını yarın yapacak sporcular yine kürsü hedefinde. Bugün adadan ayrılan kafile yarış sonrasında 7 Ağustos’ta ülkeye dönecek.
 
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