Badminton'da U15 Milli Takım seçmeleri yapıldı. Seçmelerde 15 yaş altında şampiyon kızlarda Nehir erkeklerde ise Jacob oldular

Badminton Federasyonu tarafından 6 Şubat Pazar günü Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen 15 Yaş altı Milli Takım seçmesine 2008 ve 2009 doğumlu olan sporcular katılırken turnuvaya, ilginin yüksek olması dikkatlerden kaçmadı.

Saat 10.00’da açılış seremonisi ile başlayan karşılaşmalar saat 16.00’da düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Gün boyunca çekişmeli ve heyecanı yüksek 5 kategoride toplam 36 maç oynandı. Turnuvada ödül töreninde bir konuşma yapan Federasyon Başkanı Fırat Deniz, müthiş bir performans sergileyen tüm sporculara, onları yetiştiren antrenörlere, Şampiyona boyunca maçları yöneten hakemlere teşekkür etti. Hafta sonu olmasına rağmen son maça kadar ilgiyle maçları izleyen velilere ve sporseverlere de teşekkür etti.



15 Yaş Altı Sonuçları:

TEK ERKEKLER:

1. JACOB ÖZİKİZ

1. MARKO D. LESİNGER

2. ERK GÜNEŞER

3. IILHAN ERCAN



TEK BAYANLAR:

1. NEHİR M. DENİZ

2. MEYRA BAŞTAŞ

3. TAMARA HÜRDENİZ

4. HAYAT ÇAKMAK



ÇİFT ERKEKLER:

1. MARKO D. LESİNGER – ERK GÜNEŞER

2. SARP MUTLUEL – ERAY MERTTÜRK

3.TAN ÖZKAN – BATU ARİF ÇINGI

4. TUĞRA DURDU - YALIN SAYAL

ÇİFT BAYANLAR:

1. NEHİR M. DENİZ – MEYRA BAŞTAŞ

2. EMEL ÖZÇELİK – HAYAT ÇAKMAK

3. ALMİLA ENGİN - ZİHNİYE OKTAY

4. AYDA HANOĞLU - SERİN ADIŞANLI



KARIŞIK ÇİFTLER:

1. JACOB ÖZİKİZ - TAMARA HÜRDENİZ

2. ERAY MERTTÜRK - GÖKÇE MANSUROĞLU

3. İLHAN ERCAN - DUDU D. DEMİR

4. ÖMER BALIKÇI - AYDA HANOĞLU

