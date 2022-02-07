Modelciler hasret giderdi

Necati KÜLAHLILARKıbrıs Radyo Kontrollü Modelciler Derneği (KRMD) başkanı Mehmet Çınar, bu yıl havaların yağışlı seyretmesi ve pandemi koşulları nedeniyle kış dönemindeki faaliyetlerinin çok zor şartlarda yapılabildiğini söyledi. Modelciliğe gönül vermiş 10-70 yaş aralığında birçok modelcilinin özellikle altyapı eksikliği nedeniyle bilhassa kış aylarında çok zorlandığını anlatan Çınar, gerek pist gerekse ulaşım şartlarının iyileştirilmesi konusunda yetkililerden yardım beklediklerinin altını çizdi.Dernek üyesi Barlas Aytaçoğlu ise soğuk ve yağışlı günleri aktivite yapamadan geçiren modelcilerin bu ayları daha çok modellerin bakım onarım ve tadilatıyla uğraşarak tamamlamaya çalıştıklarını anlattı. Aytaçoğlu dernek üyelerinin özellikle uçaklarını uçurabilmek için yağışlı ayların bitip güneşli günlerin özlemi içerisinde olduklarını ifade etti.Hafta sonunda kısa süreliğine de olsa yüzünü gösteren güneşten faydalanan KRMD üyeleri hem sohbet hem de model uçaklarını uçurmak için bir araya gelmeyi ihmal etmediler.