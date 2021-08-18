Master badmintoncular, Türkiye’de başarıyla döndü

Master badmintoncularımız, Ankara’da gerçekleşen, Masterler ve Halk Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonasından madalyalarla döndüler

Badminton Federasyonuna bağlı master sporcular, 12-15 Ağustos tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşen, Masterler ve Halk Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonasına katıldılar.

Sporcularımız, büyük bir başarı ile ülkemize madalyalarla döndü. Sporcularımız Cafer Yöncü, Ülviye Beşe, Nevzat Denerel, Ömer Aydın, Heyran Yamaç, Rasime Basat Keleş, milli takım antrenörümüz Savaş Dursun önderliğinde ülkemizi başarı ile temsil ettiler.

Masterler ve Halk Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonasındasporcularımızın dereceleri şöyle;

Masterler Tek Kadınlar şampiyonu: Ülviye Beşe

+35 Masterler Çift Erkekler Şampiyonu: Cafer Yöncü / Ümit Altın

+35 Masterler Çift Erkekler 2.si: Nevzat Denerel / Volkan Şener

+35 Masterler Karışık Çiftler 2.si: Nevzat Denerel / Rasime Basat Keleş

+35 Masterler Karışık Çiftler 3.sü: Volkan Şener / Heyran Yamaç

+40 Masterler Karışık Çiftler 2.si: Cafer Yöncü / Ülviye Beşe

