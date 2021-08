Kickboks Federasyonu, GAMMA’yaüye oldu

Kickboks Federasyonu, Global Association Of Mixed Martial ArtsFederasyonuna üye olurken, federasyon, ikinci uluslararası federasyonun üyesi olmuş oldu

KKTC Kickboks Federasyonu, uzun süredir yürüttüğü girişimler sonucunda, GAMMA (Global Association Of Mixed Martial Arts) Federasyonu’na üye oldu.

GAMMA üyeliği ile ilgili olarakKKTC Kickboks Federasyonundan şu açıklama yapıldı:

“Uzun süredir Türkiye MMA (Mixed Martial Arts) Fedearsyonu’nun da desteği ile yürüttüğü girişimler sonucunda, GAMMA (Global Association Of Mixed Martial Arts)Federasyonu’na yaptığımız üyelik başvurusu kabul edilerek resmen üyeliğimiz onaylandı.

Bu üyelik ile federasyon olarak (Mixed Martial Arts) spor dalında, WMMAF (World Mixed Martial Arts Federation) Federasyonundan sonra üye olduğumuz ikinci Uluslararası Federasyon oldu.

Federasyon Başkanı Niyazi Demirel ise yapmış olduğu açıklamada, MMA (Mixed Martial Arts) spor dalının, Dünyada birçok ülkede her geçen gün gelişen ve sevilerek yapılan bir spor dalı olduğunu ve bu üyeliğin hem MMA (Mixed Martial Arts) spor dalının ülkemizde gelişmesine katkı sağlayacağını, hem de sporcularımızın uluslararası alanda bayrağı ile yarışarak ülkemizi temsil edileceğini söyleyerek, üyeliğin ülkemize ve MMA (Mixed Martial Arts) camiasına hayırlı olmasını diledi.