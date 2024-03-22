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Hyong’da yarıştılar

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Hyong’da yarıştılar
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Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen KKTC Ferdi Hyong Şampiyonası dün (Perşembe) yapıldı. Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken müsabakalarda dereceye  girenlere  ödüllerini Senior Grand Master  Eyüp Zafer Gökbilenve Kulüp  temsilcileri verdiler.
Şampiyonayı, SeniorMaster Öykü Ergin Başkanlığında  Ceyda Uçaner , Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
 
BAYANLAR HYONG SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Hayriye Yetek 2. Naile Nefes Malgir                      
2.Kategori: 1.Emine Feyza Şahin    2.Ela Yağızsoy             
3.Kategori: 1. Melisa Türkmen        2. Azra Güler3. LarinZabitoğlu
4.Katagori: 1.Utku Kavin Yeleğen 2.Hatice Gelen3. Hira Rahme Çetinkaya
5.Kategori: 1.Miray Mafratoğlu      2.TuvanaYeleğen
6.Katagori: 1.Asen Demir                2.RiannaMarçhuk         3. Moskovina Anna
7.Katagori: 1.DariaShymushevska  2. Elif Su Kartal  3. Dilara Malgir
8.Katagori: 1. Melis Mira Kızıltaş               2. Nihal Yeleğen
9.Kategori: 1. Havin Yılmaz            2. Melek Ünver                               
ERKEKLER HYONG SONUÇLARI                                   
1.Kategori: 1.Yusuf Tuğra Mertgen 2.Ömer Demir 3. Doğu Göktürk Yeleğen
2.Kategori: 1. Karan A.Akalın        2.Yağız Sarıkurt  3. Doğuhan Selmanoğulları
3.Kategori: 1. Mustafa Kemal Çağlar  2. Ali Kencebay        3. Emir Talha Keklik
4.Kategori: 1.Ahmet Söker              2. Mahmut Demir         3. Paşa Malgir    
5.Kategori: 1.Baran İ.Dinçkuyucu   2.Muhammet M. Mertgenç     3. Arda Yavuzeş 
6.Kategori: 1. Yağız Arkın Akalın   2.Şakir Atınç Yağızsoy 3. Berat Sütçü
 
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