Avrupa Liderlik Üniversitesi galibiyetle tanıştı

Musmer UniLeague’de 8. hafta mücadelesi Perşembe akşam oynanan tek karşılaşma ile başladı. Haftanın açılış maçında Avrupa Liderlik Üniversitesi, Rauf Denktaş Üniversitesi’ni 65-55’lik skorla yendi.
Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın genelinde daha etkinli bir oyun ortaya koyan Avrupa Liderlik Üniversitesi, sahadan 65-55’lik skorla galip ayrılmayı başardı.
Avrupa Liderlik Üniversitesi’nde George Amaranye 18 sayı ve 14 ribaund ile takımının öne çıkan ismi oldu.
MAÇ PROGRAMI
27 Mart Çarşamba:
Saat 19:00 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi-Yakın Doğu Üniversitesi (CIU Arena)
1 Nisan Pazartesi:
Saat 20:00 Doğu Akdeniz Üniversitesi-Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Lala Mustafa Paşa Spor Salonu)
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