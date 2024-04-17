Güreşte ödüller verildi

KKTC Güreş Federasyonu’nun 2023 Yılı Ödül Töreni, 16 Nisan 2024 Salı günü yapıldı.

Gönyeli’de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Lokali’nde yer alan törene güreş çevreleri büyük ilgi gösterdi.

Törene katılanlara teşekkür eden KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar, başarılı kulüp, sporcu ve antrenörleri kutladı.

2023 yılında serbest ve grekoromen stil büyük, genç, yıldız ligleri ile plaj güreşlerinde ilk üç dereceye giren kulüpler ve başarılı güreşçiler ödüllerini aldı.

Güreşe hizmetleri geçen ve federasyona katkıda bulunanlar da ödüllendirildi.

