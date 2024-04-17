Enes Kansız Türkiye Milli Takımında

26-28 2024 Nisan tarihleri arasında Türkiye Yüzme Milli takımı kafilesi ile birlikte Bulgaristan' ın Burgas kentinde şampiyonaya katılacak olan YDÜ yüzücüsü Enes Kansız 24 Nisan 2024 tarihinde Türkiye Milli takım kafilesine katılmak üzere adamızdan ayrılacak.

