Geleneksel Green Pedal Ada Turu 19-20 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek

İlk olarak 2018 yılında Green Pedal tarafından düzenlenip geleneksel hale gelen ve son altı yılda olduğu gibi bu yılda Kıbrıs’ın her bölgesinden cinsiyet ve yaş fark etmeksizin bisiklet severlerin yoğun ilgi gösterdiği Ada Turu, bu yıl 19- 20 Ağustos’ta Karpaz Yarımadası’na gerçekleştiriyor.

Ada Turu ile ilgili olarak katılımcıları teknik ve idari konularda bilgilendirmek amacıyla, 18 Ağustos akşamı İskele Belediyesi’ne ait tiyatro salonunda düzenlenecek teknik toplantıda Ada Turu ile ilgili detaylı bilgi bisiklet severlere duyurulacak.

İki güne bölünecek Ada Turu takviminde 19 Ağustos tarihinde (birinci gün); İskele LongBeachGreen Pedal CortadoCoffe’den sabahın erken saatlerinde Start alınarak sırasıyla, İskele , Sınırüstü , Akova, Geçitkale, Mallıdağ, Kuzey sahil yolu takip edilerek, Dipkarpaz köyüne ulaşılacak. Gün içerisinde çeşitli aktiviteler düzenlenerek katılımcıların kaliteli ve eğlenceli vakit geçirmesi amaçlanmaktadır. 20 Ağustos Tarihi (ikinci gün) ise; Dipkarpaz köyünden başlayarak sırası ile Sipahi, Kaleburnu, Kuruova, Avtepe, Derince, Boltaşlı, Kumyalı, Mehmetçik, Yedikonuk, Büyükkonuk, Ergazi, Turnalar, Yarköy, ve Boğaztepe köyleri kat edilerek, LongBeach Sahil Yolu CortadoCoffee önünde sürüş son bulacak. Sürüşün hemen ardından tüm katılımcılara katılım belgeleri düzenlenecek kokteylle dağıtılacak.

5. Geleneksel Green Pedal Ada Turu;

İskele Belediyesi,

CortadoCoffee,

Halken İnşaat,

Yonca AndCem İnşaat Malzemeleri Ltd.’nin katkıları ile gerçekleştirilecek.

