Yiğittürk “Uluslararası standartlardan ödün vermeden ilerliyoruz”

Fit Plus Genel Müdürü Feriha Yiğittürk, her türlü denetime açık olduklarını belirterek, uluslararası standartlardan ödün vermeden ilerlediklerini söyledi

Mağusa'nın en donanımlı ve modern spor salonu Fit Plus Fitness Center yeni bir uluslararası deneyimden daha başarıyla çıktı.

NorthernLAND Grup bünyesindeki Fit Plus, önemli misafirlere ev sahipliği yaptı, Türkiye Vücut Geliştirme/fitnes ve Bilek Güreşi Federasyonu Asbaşkanı Hakan Soyyılmaz ve fitnes Antrenörü Funda Sapan’ı misafir etti. Soyyılmaz ve Sapan ile birlikte KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu da ziyarette hazır bulundu.

Dünyadaki en ileri teknoloji ve altyapıyı takip ederek bünyesinde toplayan Fit Plus, bilimsel temelde ve uzmanlar gözetiminde sürdürdüğü çalışmalarla yine takdir topladı.

Fit Plus'ınevsahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, iki ülke federasyonu yetkilileri projelerini görüştü, ülkemizdeki altyapı imkanları hakkında bilgi sahibi oldu.

İki ülke federasyonu, işbirliği içerisinde yapılacak branş yenilikleri ve eğitim için adada bulunuyor.

Fit Plus Premier ve Viapark şubesini ziyaret eden iki uzman isim, Genel Müdür Feriha Yiğittürk ve şube müdürleri Görkem Özbilen ile Necati Özbilgen’den bilgi aldılar.

Uzmanlar, salonların alt yapısı, temizliği, uluslararası kurallara uygunluğu ve yetişmiş uzman ekibini takdir etti.

Fit Plus Genel Müdürü Feriha Yiğittürk tarafından ağırlanan ekip, yaratılan değer ve çalışmalar nedeniyle yönetimi tebrik etti.

Yiğittürk, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, NorthernLAND bünyesinde sürekli yenilikleri takip ederek, yatırımlarına devam ettiklerini belirtti.

Ziyaret nedeniyle KKTC ve Türkiye federasyonu yetkililerine teşekkür eden Yiğittürk, her türlü denetime açık olduklarını da anımsattı, uluslararası standartlardan ödün vermeden ilerlediklerini söyledi.

Deneyimli hocalar gözetiminde en iyisi için çalışmaya devam edeceklerini belirten Yiğittürk, “Her denetim ve temas bizim daha iyiye ulaşmamız için bir araç. Uzman hocalarımız önderliğinde, her yenilik ve gelişimi takip etmeyi sürdüreceğiz” dedi.