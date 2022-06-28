Fikri Karayel güreş müsabakalarıyla anıldı

Güreş Federasyonu Rifat Şener Güreş Salonu’nda 26 Haziran 2022 Pazar günü yıldızlar serbest kategorisinde yapılan müsabakalar ile Fikri Karayel anılırken, müsabakalar sonucunda Büyükkonuk ve Lapta birinciliği elde etti

Fikri Karayel Yıldızlar serbest güreş müsabakalarında Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü ve Lapta Türk Birliği Spor Kulübü birincilik kupasını kazandı.

Güreş Federasyonu Rifat Şener Güreş Salonu’nda 26 Haziran 2022 Pazar günü yıldızlar serbest kategorisinde yapılan müsabakalar büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları merhum Fikri Karayel’in ailesi tarafından verildi.

Müsabaka sonuçları:

Yıldızlar A Kategorisi (2006-2007 Doğumlular):

Takım Klasmanı:

1- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ (BİASK) 185 PUAN

2- LAPTA TÜRK BİRLİĞİ (LTB) 105 PUAN

3- ÖZEV SPOR KULÜBÜ (ÖZEV) 15 PUAN

4- KORKUTELİ SPOR KULÜBÜ (KSK) 12 PUAN

51 Kg.

1- ALYMJAN ORUNBAYEV ÖZEV

2- HAMZA KIZILTAY BİASK

3- ARDACAN YILMAZ LTB

55 Kg.

1- EMİRHAN GÜNGÖR BİASK

2- BABUR MURTAZAGULOV LTB

60 Kg.

1- SAMİ YUSUF ÇOLAK BİASK

2- EGE GENCER BİASK

65 Kg.

1- ADİL İLKKAN BİASK

2- AHMET AKYOL LTB

71 Kg.

1- EMİN ARSLAN BİASK

2- MUHAMMET YAŞIR EVRENSEL BİASK

3- OZAN PALTA BİASK

80 Kg.

1- YAĞIZ TIĞ BİASK

92 Kg.

1- SERDAR ROZGELDİYEV LTB

2- EREN İLKHAN BİASK

3- MUHAMMET BUĞRA ÖZÇELİK LTB

92-110 Kg.

1- MERT ÇOLAK LTB

2- MUZAFFER AVCI BİASK



Yıldızlar B Kategorisi (2008-2010 Doğumlular):

Takım Klasmanı:

1- LAPTA TÜRK BİRLİĞİ (LTB) 220 PUAN

2- LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS KULÜBÜ (LGİ) 110 PUAN

3- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ (BİASK) 75 PUAN

4- KORKUTELİ SPOR KULÜBÜ (KSK) 55 PUAN

38-41 Kg.

1- RESUL GÜNGÖR LGİ

2- NURALİ NAMALOV LTB

3- GÖRKEM ABLAY KSK

44 Kg.

1- HASAN EMRE DAMLAR LGİ

2- MUSTAFA ARSLAN CANDAN LTB

3- ÖMER BAYRAKTAR LGİ

48 Kg.

1- YUNUS DİLÖZ LTB

2- SAMİR BAYRAKTAR LGİ

52 Kg.

1- ALİ ABUK KSK

2- ENES OSMAN YILDIZ LTB

3- MELİH GENCER BİASK

57 Kg.

1- İBRAHİM DEMİR LTB

2- HARUN YILMAZ LTB

3- MEHMET DURAN YILDIZ BİASK

62 Kg.

1- HÜSEYİN AYAZ BİASK

2- ATİLLA ÖZTIRAK LTB

3- SERDAR DURDİEV LGİ

68 Kg.

1- RAMAZAN MUTİ LTB

2- AZİZ YAŞLI LTB

75 Kg.

1- BATUHAN ÇİFTÇİ LTB

2- MEHMET ŞAHİN LTB

85 Kg.

1- TALHA BAŞARAN LGİ

2- MUHAMMET ARSLAN BİASK

3- ENES BARAN ELKONDU LTB

85-100 Kg.

1- MUSTAFA AYYILDIZ LTB

2- ENES AVCILAR LTB

3- KÜRŞAT ÇAKIROĞLU KSK



