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Polis Basketbol Turnuvası’nda final günü

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Polis Basketbol Turnuvası’nda final günü
Polis Örgütü’nün kuruluşunun 58’inci yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında üçüncüsü düzenlenen Müdürlükler Arası 3. Polis Basketbol Turnuvası önceki gün Atatürk Spor Salonu’nda başladı.
Toplam 9 takımın yer aldığı turnuvada açılış seremonisinin ardından grup maçları oynandı. Üç gün sürecek turnuvada dün grup maçlarına devam edildi ve bugün ise final maçı ile turnuva tamamlanacak.
 
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