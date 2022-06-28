Polis Basketbol Turnuvası’nda final günü

Polis Örgütü’nün kuruluşunun 58’inci yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında üçüncüsü düzenlenen Müdürlükler Arası 3. Polis Basketbol Turnuvası önceki gün Atatürk Spor Salonu’nda başladı.
Toplam 9 takımın yer aldığı turnuvada açılış seremonisinin ardından grup maçları oynandı. Üç gün sürecek turnuvada dün grup maçlarına devam edildi ve bugün ise final maçı ile turnuva tamamlanacak.
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