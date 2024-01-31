Emre Kaplan Türkiye Milli takımı kampında

Milli bisikletçimiz Emre Kaplan 26 Ocak - 5 Şubat 2024 tarihleri arasında Antalya'da devam eden Gençler milli takım Avrupa şampiyonası hazırlık kampına dahil oldu.
Emre Kaplan aynı zamanda 4 Şubat Pazar günü Antalya'da düzenlenecek olan International ApollonTample Criterium yarışına katılacak.
Milli sporcumuz, bu yarışın ardından 2- 3 Mart tarihleri arasında Avrupa Pist Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Portekiz’de düzenlenecek olan pist Şampiyonasında Türkiye milli takımı adına yarışacak.
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