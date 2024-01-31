banner913
banner932
Derviş Mişon kupasında finalistler belirlendi
Derviş Mişon kupasında finalistler belirlendi
31 0
Polis, trafiğe kapalı olan ve yeniden trafiğe açılan yolları açıkladı
Polis, trafiğe kapalı olan ve yeniden trafiğe açılan yolları açıkladı
18 0
 
Yağışlı hava etkisini sürdürüyor… Polis sabah 07.30 itibarıyla kapalı olan yolları açıkladı
Yağışlı hava etkisini sürdürüyor… Polis sabah 07.30 itibarıyla kapalı olan yolları açıkladı
48 0
Sivil Savunma ekipleri su baskınlarına müdahalede bulundu
Sivil Savunma ekipleri su baskınlarına müdahalede bulundu
26 0
Ekmeğe bir zam daha
Ekmeğe bir zam daha
50 0
Polisten sürücülere uyarı...
Polisten sürücülere uyarı...
148 0
Polisiye haberler… Çatalköy’de sahile vurmuş erkek cesedi bulundu
Polisiye haberler… Çatalköy’de sahile vurmuş erkek cesedi bulundu
32 0
banner1012
banner985

Şampiyonlar Liginin en güzel golü Kerem’den

Galatasaray’ın 25 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun, İstanbul'da oynadıkları Manchester United maçında attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında atılan en güzel gol seçildi

banner974
Şampiyonlar Liginin en güzel golü Kerem’den
banner971
UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabı, bu sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında atılan en iyi 10 golü duyurdu.
Buna göre, Galatasaray'ın 29 Kasım’da RAMS Park’ta oynanan Manchester United mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu’nun kaydettiği gol, grup aşamalarındaki en güzel gol seçildi.
Listenin ikinci sırasındaki gol ise bir başka Galatasaraylı Tete’ye ait oldu. Brezilyalı futbolcunun grubun ilk maçında İstanbul'da Kopenhag’a karşı attığı gol de 2. sırada yer aldı.
Öte yandan Galatasaray - Manchester United maçında Portekizli futbolcu Bruno Fernandes’in sarı-kırmızılıların filelerine gönderdiği gol ise 5. seçildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabında açıklanan en iyi 10 sıralaması şöyle:
1 - Galatasaray - Manchester United: Kerem Aktürkoğlu
2 - Galatasaray - Kopenhag: Tete
3 - Leipzig - Kızılyıldız: Xavi Simmons
4 - Manchester City - Young Boys: Erling Haaland
5 - Galatasaray - Manchester United: Bruno Fernandes
6 - Union Berlin - Braga: Bruma
7 - Sevilla - Arsenal: Gabriel Jesus
8 - Atletico Madrid - Celtic: Alvaro Morata
9 - Young Boys - Manchester City: Meschack Elia
10- Newcastle United - Milan: Joelinton
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.