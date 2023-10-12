Cimnastik Federasyonu, “Şampiyonlarımız için Lefkoşa Maratonu’nda”

Lefkoşa Maratonu’na kayıtlar “Söz Verdik: Şampiyonlarımız için 22 Ekim’de Ülker Lefkoşa Maratonu’ndayız” sloganıyla devam ediyor.

Şampiyonlarımızın adlarını ve Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü’nü yaşatmak için düzenlenen Ülker Lefkoşa Maratonu’nda kayıtlar yoğun şekilde devam ediyor. KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenen maraton için kayıtlar hafta içi her gün 08.30-16.00 saatleri arası ve Cumartesi 09.00-13.00 saatleri arası LTB binası önünde ve www.lefkosamaratonu.com adresinden çevrimiçi yapılabiliyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu da Ülker Lefkoşa Maratonu’na destek verdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, yönetim kurulu üyeleri, antrenörler ve sporcular, Ülker Lefkoşa Maratonu’na kayıtlarını yaptırdılar.

Cimnastik Federasyonu heyeti Ülker Lefkoşa Maratonu’na kayıt olduktan sonra ise Lefkoşe Türk Belediyesi başkanı Mehmet Harmancı ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.

