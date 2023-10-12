12 Yaş şampiyonları Gazi ve Önen

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen TheCoffee Hane Yusuf Yönlüer Turnuvası Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile gerçekleşiyor. Turnuvada 12 Yaş Kızlar kategorisinde Vera Gazi, Erkekler de ise Deniz Hüseyin Önen şampiyon oldular.

Kategorilerde oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle;

12 YAŞ KIZLAR – Final

Vera Gazi – EnraÇakartaş 6-2 6-1

12 YAŞ ERKEKLER – Final

Baran Başaran – Deniz Hüseyin Önen 6-3 4-6 4-6

13+ TEK KADINLAR – RoundRobin

Sahil Ece Yerebakan – Özay Barutçu 6-3 6-2

13+ TEK KADINLAR – RoundRobin

Şengül Tilki – Özgül Şah 6-2 6-2



