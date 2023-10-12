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12 Yaş şampiyonları Gazi ve Önen

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12 Yaş şampiyonları Gazi ve Önen
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen TheCoffee Hane Yusuf Yönlüer Turnuvası Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile gerçekleşiyor. Turnuvada 12 Yaş Kızlar kategorisinde Vera Gazi, Erkekler de ise Deniz Hüseyin Önen şampiyon oldular.
Kategorilerde oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle;    
12 YAŞ KIZLAR – Final
Vera Gazi – EnraÇakartaş                        6-2    6-1
12 YAŞ ERKEKLER – Final
Baran Başaran – Deniz Hüseyin Önen      6-3    4-6    4-6   
13+ TEK KADINLAR –  RoundRobin
Sahil Ece Yerebakan – Özay Barutçu                 6-3    6-2
13+ TEK KADINLAR –  RoundRobin
Şengül Tilki – Özgül Şah                           6-2    6-2
 
 
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