Plaj Voleybolunda heyecan başlıyor

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Plaj Voleybolu Liginde ilk heyecan Yıldızlar Liglerinde yaşanacak

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Plaj Voleybolu Liginde heyecan başlıyor. İlk heyecan Yıldızlar Liglerinde yaşanacak.

Yıldızlar ve büyüklerde toplam 69 takımın şampiyonluk mücadelesi yapacağı Plaj Voleybolu Ligleri ile birlikte sezonun ilk smaçları atılacak.2021 Kulüpler arası Yıldızlar Plaj Voleybolu Ligi 22 Haziran Salı günü başlıyor. Kızlarda ve erkeklerde toplam 51 takım sezon şampiyonluğu için mücadele edecek.

İlk gün müsabakaları saat 18.00’de başlayacak.İlki gün toplam 40 maç oynanacak. Kızların 8, erkeklerin 4 grupta tek devreli lig usulüne göre mücadele edeceği ligde gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Şampiyonada 2. hafta karşılaşmaları 29 Haziran da oynanacak.

