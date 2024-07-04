A Grubu lideri 1461 İskele Trabzon SK (bordo) oldu

52. Geleneksel İskele Festivali’nin 7 Temmuz’daki finali ile birlikte son bulacak Ahmet Çırakoğlu anısına Minikler halı saha turnuvası dün (3 Temmuz) akşam oynanan A grubundaki maçlarla devam etti. Yarı finale adını yazdıran 1461 İskele Trabzon SK (bordo) A grubunu lider tamamlarken, rakibi MTG(yeşil) de ikinci oldu.Ahmet Çırakoğlu anısına düzenlenen minikler halı saha turnuvası, nefes kesen mücadelelerle devam ediyor. Şampiyonluk için top koşturan çocukları, seyircisi de yalnız bırakmıyor. 52. Geleneksel İskele Festivali bünyesinde yer alan turnuvada dün (3 Temmuz) akşam A grubundaki takımlar karşı karşıya geldi. A grubunda yarı finale yükselen takımlar 1461 İskele Trabzon SK (bordo) grubu lider tamamlarken, MTG (yeşil) ise ikinci oldu.Dün oynanan karşılaşmalarda 1461 İskele Trabzon SK (bordo), gruptaki rakibi MTG (yeşil) 3-0 mağlup ederek A grubunu lider tamamlamayı başardı.Öte yandan dün A grubunda oynanan bir diğer karşılaşma ise Larnaka Gençler Birliği SK ile Tremeşeli Dumlupınar SK arasındaydı. Maç Tremeşeli Dumlupınar SK’nın 8-2 üstünlüğü ile sona erdi.52. Geleneksel İskele Festivali’nin 7 Temmuz’daki finali ile birlikte son bulacak Ahmet Çırakoğlu anısına Minikler halı saha turnuvası çekişmeli maçlara sahne oluyor. 7 Temmuz’da şampiyonun belirleneceği turnuva bu akşam (4 Temmuz) B Grubundaki maçlarla devam edecek. Miracle Değirmenlik SK- Mehmetçik Türk Çiftçiler Birliği SK karşılaşması saat 20:00’da 1461 iskele Trabzon SK (mavi)- MTG (sarı) karşılaması ise saat 21:00’da başlayacak29 Haziran’da İskele Belediyesi Spor Tesislerinde başlayan Ahmet Çırakoğlu minikler halı saha turnuvası, 5. gününde de kıyasıya mücadelelere sahne oldu. A Grubunun liderinin belli olduğu dün geceyi, bugün de B grubunun liderinin belirlenmesi takip edecek. Liderlik maçı iskele Trabzon SK (mavi)- MTG (sarı) arasında yaşanacak.