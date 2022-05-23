Yaz için Parfüm Önerileri

Yaz geldi çattı. Sıcaklıkların arttığı bu mevsimde kullandığımız parfümlerin yaza uyumlu olması da büyük önem taşıyor.Sizler için yaza özel en taze, en yeni ve en canlı yaz için parfümleri bir araya getirdik.





Burberry Her Eau de Parfum

Burberry’nin yeni “statement” parfümlerinden olan Burberry Her Eau de Parfum, güneşle olgunlaşan kırmızı meyveler, çiçek notaları, misk ve kehribar içeriyor. Londra’nın ruhunu bir araya getiren bu yaz için parfüm, ünlü burun Francis Kurkdijan imzasını taşıyor.













AERIN LAUDER Gardenia Rattan

Gül, yasemin ve hindistancevizinin notalarıyla birleşen Gardenia Rattan, yaz için yaratılmış bir parfüm. Çok kadınsı ve bir o kadar özel bir kokuya sahip olan parfüme gardenya, tuberose ve amber karışımı eşlik ediyor.











Tiffany Eau de Parfum Intense

Tiffany Signature koleksiyonunun yeni üyesi Intense, daha zengin ve daha derin bir versiyona sahip ılık vanilya, güçlü misk ve çiçeksi bir bahar aurasını barındırıyor. Bu kokunun sırrı; karışımında kullanılan iris yağının Temmuz ve Ağustos aylarında Fransa’da hasat edilip, benzersiz bir hidro distilasyon yöntemi ile çıkartılması ve bu yöntemin sadece Tiffany’nin kokusu için kullanılmasıdır.











Gucci Bloom

Alessandro Michele imzalı ilk parfüm olan Gucci Bloom, Hindistan’a özgü kırmızı çiçekler ve bu kokuya özel asma asameti ile karıştırılan ferah bir çiçek kokusudur. Gucci Bloom yaz mevsimi için güzel bir tercih olabilir.















Louis Vuitton Les Colognes

Güneşli, ferah ve iç açıcı günlere hasret kalanlar için Louis Vuitton Les Colognes serisi içerdiği 3 farklı kokusu ile yaz günlerinin vazgeçilmezi olabilir. Baharın ve yaz mevsiminin güneşli ve optimist tavrından ilham alan kokuların kutu ve şişelerinde her elementinde sıcak iklimden ilham alan bir renk ve detay kullanılmış. Kokulardan Su Song, portakal çiçeği, turunç ve misk notalarını barındırıyor. Cactus Garden’de mate çayı, bergamot ve limon otu var. Afternoon Swim ise en canlı kokusu olup portakal, bergamot ve mandarin içeriyor.







