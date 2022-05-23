Kıb-Tek’te müdür çıkmazı

Ülkede elektrik konusunda birçok sorun baş gösterirken Kıb-Tek müdürlüğüne biri atanamıyor. Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan izine çıkartılırken vekalet eden Dalman Aydın’ın ismi şaibeli

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda adeta bir genel müdür çıkmazı yaşanıyor. Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, yönetim kurulu kararıyla zorunlu izne çıkarıldı, Erdoğan’ın yokluğunda yerine Dalman Aydın vekalet ediyor.Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun Kıb-Tek’te Gürcan Erdoğan’ın müdür olmasını istemediği bilinirken Dalman Aydın için ise “soruşturma” sorunu var.Sayıştay raporlarında Dalman Aydın’ın isminin geçmesi Aydın’ın Kıb-Tek Genel Müdür olarak atanmasını engelliyor.Haber Kıbrıs’ın hukukçu kaynaklardan derlediği bilgilere göre Kıb-Tek yasası kuruma dıştan bir müdür atanmasına imkan vermiyor.Müdürlük için alternatif isimlerden biri olan Dalman Aydın’ın üzerinde çok sayıda şaibe var. Aydın’ın ismi sorunlu ihale yakıt alımı, sorunlu mal kabulleri gibi soruşturmalarda geçti. Öte yandan kurum içerisinde de Dalman Aydın’ın müdür alternatifi olmadığı belirtiyor.Aydın’ın ismi Sayıştay tarafından hazırlanan “MİK.487/2017 VE MİK.590/2018 Karar Numaralı İhaleler ve Sonrası Uygulamalara İlişkin Rapor”un özet kısmında “Satın alama sürecinde tesis şube Amiri Dalman Aydın şartnamelere uygun hareket etmemiştir ve test belgeleri ve fabrika kabulü olmayan sigortaların kabulünü yapmıştır” ifadelerine yer verilirken söz konusu rapor Hukuk Dairesi’ne devrediliyor.Kurumda daha önce müdürlük yapan Ahmet Dargın ise yeniden göreve gelmek istemiyor.Kıb-Tek’te görev yapan genç mühendisler ise ateşten gömleğe talipken, gençlerin görev için yetersiz olduğu ifade ediliyor.Müdür konusunda belirsizlik halen devam ederken müdürlükten alınan Gürcan Erdoğan’ın ismi Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından çizildi. Ancak kuruma kimin müdürlük yapacağı halen bulunamadı.Kıb-Tek Genel müdürlüğü adeta “Yolsuzluk makamı”na dönüşürken Kıb-Tek yasası zor günler geçiren kuruma müdür atanmasını zorlaştırıyor.Gürcan Erdoğan aleyhine soruşturma olmasının yanı sıra Olgun Amcaoğlu ile uyum içinde çalışmadığı için izine çıkartıldığı bilinirken yerine vekalet eden Dalman Aydın da yolsuzlukla suçlanıyor.Kurumun dışarından müdür atanmasını engelleyen çağ dışı bir yasaya sahip olması, kurum içindeki müdür sorunun nasıl çözüleceğini imkansız hale getiriyor.Gürcan ErdoğanDalman Aydın