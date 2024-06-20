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Üniversite mezunu Rum öğrenciden şok eden konuşma

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Güney Kıbrıs’ta, “Kıbrıs Üniversitesi’”nden Onur derecesiyle üniversiteden mezun olan gencin konuşması şok etkisi yarattı

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Üniversite mezunu Rum öğrenciden şok eden konuşma
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Güney Kıbrıs’ta, “Kıbrıs Üniversitesi’”nden onur derecesiyle mezun olan Lambros Dionisiu’nun mezuniyet töreninde yaptığı konuşma büyük yankı uyandırdı.
Alithia gazetesi, Lambros Dionisiu’nun konuşmasının çeşitli reaksiyona ve binlerce yoruma neden olduğunu yazdı.
Dionisiu’nun yaptığı açıklamaların, yıllardır ülkede dile getirilen “en iyi beyinlerin daha iyi bir gelecek için yurt dışına gittiğine” dair söylemleri teyit eder nitelikte olduğunu yazan gazete, Dionisiu’nun konuşmasında gerek kendisinin gerekse diğer gençlerin daha iyi bir gelecek için yurt dışına gitmesine neden olan ülkedeki değersizliği de ortaya koyduğunu belirtti.
Habere göre Dionisiu, Meclis Başkanı ve üniversite rektörü önünde yaptığı konuşmada, “Özür dilerim, bu akşam farklı bir konuşma hazırlamıştım ancak bugün prova yaparken bugün burada söyleyeceklerimin gerçeklikle alakası olmadığını fark ettim. Korkunç bir hayal kırıklığına ve umutsuzluğa kapıldım” şeklinde ifadeler kullandı.
Dionisiu konuşmasının devamında, "Maalesef çöküş içinde olan bir toplumda yaşıyoruz" diyerek kurumların çöktüğünü, skandalların ardı ardına yaşandığı, hiç kimsenin ceza almadığı, hiçbir şeyin değişmediği, açık yaralarla bölünmüş bir ülkede yaşadıklarını söyledi.
Tüm bunların insanları yurt dışına sürüklediğini ifade eden Dionisiu, bu insanlar arasında kendisinin de bulunduğunu söyleyerek “Dönüp dönmeyeceğimi, ne zaman döneceğimi bilmeden ben de gidiyorum” ifadesini kullandı.
Dionisiu, “Eğer Kıbrıs’ta kalırsam, bir an gelecek ve birileri bilgi, deneyimleri ve becerileriyle değil, partisel kimliği ve aile bağlantıları nedeniyle daha iyi olduğu kabul edilecek. Gidiyorum çünkü bu ülke, hayal kırıklığına uğratmayı ve gençlerin kanatlarını kırmayı başarıyor” şeklinde de konuştu.


 
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