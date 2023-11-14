banner913
banner932
40’ıncı yıla dolu dolu kutlamalar
40’ıncı yıla dolu dolu kutlamalar
18 0
Cezaevi nüfusu bini aştı
Cezaevi nüfusu bini aştı
18 0
 
Girona’nın peri masalı sürüyor
Girona’nın peri masalı sürüyor
15 0
Dr. Suat Günsel Camii, açılış için gün sayıyor
Dr. Suat Günsel Camii, açılış için gün sayıyor
44 0
Kaçak estetik baskını
Kaçak estetik baskını
34 0
Adana'da gol sesi yok
Adana'da gol sesi yok
14 0
Birbirlerini üzmediler
Birbirlerini üzmediler
24 0
banner964
banner985

“Sırf çözüm olsun diye her çözüm şekline rıza göstermem”

banner476

Rum lider Hristodulidis, onurlu uzlaşının sınırlarını iyi bildiğini ve sırf çözüm olsun diye her çözüm şekline rıza göstermeyeceğini kaydetti

banner974
“Sırf çözüm olsun diye her çözüm şekline rıza göstermem”
banner971
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununun uzlaşılmış zemindeki çözümüne yönelik çabaların yeniden başlaması için insani yönden mümkün olan her şeyi yapacağını söyledi.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Koçinotrimitya köyünde önceki gün gerçekleştirilen bir törende konuşan Hristodulidis, onurlu uzlaşının sınırlarını iyi bildiğini ve sırf çözüm olsun diye her çözüm şekline rıza göstermeyeceğini kaydetti.
Habere göre Hristodulidis, bu ülkenin insanlarının, Rumların, Kıbrıslı Türklerin, Ermenilerin, Maronitlerin ve Latinlerin daha iyi bir geleceğe layık olduğunu ve bugünkü durumun, vatanın geleceği olamayacağını belirtti.
Konuşmasında bağımsızlık, yeniden birleşme ve çözüm vurgusu yapan Hristodulidis, kendisinin bu göreve ciddi ve cesur kararlar almak için geldiğini ifade ederek, iç cephede de Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması için birlik olunması çağrısı yaptı.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.