“Sırf çözüm olsun diye her çözüm şekline rıza göstermem”

Rum lider Hristodulidis, onurlu uzlaşının sınırlarını iyi bildiğini ve sırf çözüm olsun diye her çözüm şekline rıza göstermeyeceğini kaydetti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununun uzlaşılmış zemindeki çözümüne yönelik çabaların yeniden başlaması için insani yönden mümkün olan her şeyi yapacağını söyledi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Koçinotrimitya köyünde önceki gün gerçekleştirilen bir törende konuşan Hristodulidis, onurlu uzlaşının sınırlarını iyi bildiğini ve sırf çözüm olsun diye her çözüm şekline rıza göstermeyeceğini kaydetti.

Habere göre Hristodulidis, bu ülkenin insanlarının, Rumların, Kıbrıslı Türklerin, Ermenilerin, Maronitlerin ve Latinlerin daha iyi bir geleceğe layık olduğunu ve bugünkü durumun, vatanın geleceği olamayacağını belirtti.

Konuşmasında bağımsızlık, yeniden birleşme ve çözüm vurgusu yapan Hristodulidis, kendisinin bu göreve ciddi ve cesur kararlar almak için geldiğini ifade ederek, iç cephede de Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması için birlik olunması çağrısı yaptı.

