“Siddiq’ın açıklamaları, Holguin’in etkileme amaçlı”

Rum Dışişleri Bakanı Kombos, İngiliz Yüksek Komiseri İrfan Siddiq’ın son açıklamalarının, BM Temsilcisi Holguin’in görev ve çalışmalarını etkileme amaçlı olduğunu iddia etti

Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, İngiliz Yüksek Komiseri İrfan Siddiq’ın son günlerde gündemi meşgul eden sözleri üzerine yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın “işini yapması için rahat bırakılması gerektiğini” söyledi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, “Holguin’in Görevini Etkilemeye Çalışıyorlar” başlığı altında verdiği haberinde, İngiliz Yüksek Komiseri İrfan Siddiq’ın son açıklamalarının, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın görev ve çalışmalarını etkileme amaçlı olduğunu iddia etti.

Gazete, Rum hükümetinin, Holguin’in çalışmalarını “belirli bir takvim içerisinde gerçekleştirmesinin kabul ettirilmesi” yönünde girişimler tespit ettiğini, bunun bir örneğinin de Siddiq’ın açıklaması olduğunu savundu.

Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos yaptığı açıklamada da bu konuya değindi ve Holguin’in “işini yapması için rahat bırakılması gerektiğini” söyledi.

Habere göre Kombos, Siddiq’ın 22 Ocak'ta KKTC basınında çıkan bir röportajında “iki devletli çözüm mantığını reddettiğini söylediğini” belirterek, bu açıklamaya bakıldığını Siddiq’ın açıklamaları arasında tutarsızlık olduğunun görüldüğünü savundu.

Kombos, İngiliz diplomatın “bir orta yol mantığını benimsemiş ancak tezlerinin Londra tarafından reddedilmekte olduğunu da unutmuş göründüğü” yorumunda bulundu.

Yapay takvimler belirleme çabaları konusunda Holguin’in “takvimlerin olmadığı aşikardır” şeklindeki açıklamasına atıfta bulunan Kombos, Kıbrıs Rum tarafının müzakerelere hemen başlamaya hazır olduğu iddiasını da yineledi.

“Orta yol bulunması mantığını kabul etmelerinin mümkün olmadığını” ifade eden Kombos, “Bir taraf çerçeve dışında, diğeri ise çerçeve içerisinde yer alırken, iki taraf arasında bir orta yol, çerçeve dışıdır” ifadesini kullandı.

Holguin’in Türkiye temaslarına ilişkin bir soruya da yanıt veren Kombos, sürecin nasıl ilerlediğinin ve sonuçlarının ne olacağının sabırla beklenmesi gerektiğini vurguladı.

