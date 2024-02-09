YDÜ’de mezuniyet coşkusu

YDÜ’nün 2023-2024 Güz Dönemi mezunları için düzenlediği ilk törende, 5 fakülteden 175 lisans öğrencisi ile yüksek lisans ve doktora mezunları kep attı

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2023-2024 Güz Dönemi mezunları, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle yeni hayatları için ilk adımlarını attı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen törenlerin ilkinde; Yakın Doğu Üniversitesi’nin Atatürk Eğitim, Fen-Edebiyat, Mühendislik, Ziraat Fakültesi ile İnşaat ve Çevre Mühendisliği fakültelerini başarıyla tamamlayan 175 mezun öğrenci coşkusu yaşayarak kep attı. Aynı törende aynı fakültelerin yüksek lisans ve doktora mezunları da diplomalarını aldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, Atatürk Eğitim Fakültesi’nin akademisyen sanatçıları Yrd. Doç. Dr. Erkan Sülün, Uzman Gözdem İlkay ve Uzman İmge Dinçer tarafından müzik resitali verildi.Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, gün boyu devam eden mezuniyet törenleriyle toplamda 680 öğrencinin diplomalarını alacağını belirterek, “Özveri dolu bir yolculuğun sonunda hayatlarının en anlamlı yol ayrımlarından birine başarıyla gelen tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, mezunlara seslenerek “Bilgi ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, sizlerin üreteceği bilgilerin ve meslek hayatlarınızda oynayacağınız rolün toplumumuza ve dünyaya büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.Yakın Doğu Üniversitesi’nin öğrenci merkezli uluslararası bir kampüs üniversitesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Sizler, öğrenci odaklı bir eğitim anlayışıyla donatıldınız. Eğitim hayatınız boyunca edindiğiniz bilgi ve becerileri kullanarak, etkili ve doğru iletişim kurma yeteneğinizi geliştirdiniz. Her biriniz dünyanın farklı bir ülkesini, farklı bir kültürünü ve farklı bir geçmişini temsil ediyorsunuz. Ve bugün, 143 farklı ülkeden öğrencisi olan pek çok bağımsız yükseköğretim derecelendirme kurumu tarafından ve dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun oldunuz. Aldığınız akademik eğitim kadar, yaşadığınız bu çok kültürlü atmosferin ve kurduğunuz arkadaşlıkların da sizleri geliştirdiğine zenginleştirdiğine eminim. Unutmayın, dünyanın hangi köşesine giderseniz gidin artık çok büyük bir ailenin üyesisiniz” dedi.Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş konuşmasında mezunlara, “Başarıya giden yolun düz olmadığını hatırlayın. Yolculuğunuzu tadını çıkarın, değerlendirin ve öğrenmeye devam edin” sözleriyle seslendi. Gökçekuş, “Her biriniz, pozitif bir etki yaratma, diğerlerine ilham verme ve dünyada iz bırakma gücüne sahipsiniz. Geleceğiniz umut dolu. Sizi topluma yapacağınız katkıları görmek için sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.Törende mezunlar adına konuşan Ziraat Fakültesi mezunu Doğa Ateş ise eğitim sürecinin zorlu ve bir o kadar da hızlı geçtiğini belirterek “Şimdi yeni bir yolun başındayız ve yeni bir döneme adım attık. Hep birlikte başarılarla dolu bir geleceğe yürüyeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi mezunu Kardelen Çakal ise “Eğitim aldığımız bölüm, bize analitik düşünce, yeniliklere açıklık ve insan zihni ile davranışlarını anlama becerisi kazandırdı” dedi.İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi mezunu Laury Cheista ise duyduğu mutluluğu “Burada sadece mezunlar olarak değil, bir aile olarak bulunuyoruz. Azim, arkadaşlık ve direncin gücünün bir kanıtı olarak” sözleri ile ifade etti.Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi mezunu Yağış Erzen ise “Aldığımız eğitim, bize sadece akademik bilgiyi değil aynı zamanda öğretmenlik mesleğinin sorumluluklarını da öğretti” dedi.Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu Oluwasegun Henry Jaiyeoba, “Mezuniyetimiz, geçtiğimiz birkaç yıl boyunca gösterdiğimiz çaba, bağlılık ve kararlılığın bir ödülü. Bu başarı duygusunu hayatımız boyunca taşıyacağız” dedi.