Rum polisi, kayıp Mustafa'yı arıyor

17 yaşında Mustafa Gazal isimli genç, 14 Haziran 2024'ten bu yana Güney Lefkoşa'daki ikametgahında kayıp…
Rum Polisi, 17 yaşındaki Mustafa Gazal'in yerini tespit etmeye yardımcı olabilecek bilgiler istiyor. 17 yaşındaki genç, ince yapılı, koyu tenli, siyah saçlı ve siyah gözlü olarak tanımlanıyor.
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