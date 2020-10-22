Özel klinikteki göz ameliyatında mikrop kapan 5 kişi görme yetisini yitirdi

Güney Kıbrıs’taki özel bir klinikte katarakt ameliyatı olan ve dirençli bir mikrop kapan 8 kişiden beşinin, görme yetisini tamamen kaybettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Devlet Sağlık Örgütü’nden (OKİPİ) yapılan açıklamada, Makarios Hastanesi’nde tedavi gören 3 hastanın durumunun stabil olduğunun, “Lefkoşa Genel Hastanesi”nde tedavi gören 5 kişinin ise, sağlık durumunun ciddi olduğu ve görme yetilerindeki hasarın “geri döndürülemeyecek boyutta” olduğunun kaydedildiğini yazdı.

Haberde, görme yetisini kaybeden hastalardan birinin ailesinin, özel klinik aleyhinde polise şikayetçi olduğu ve polisin, doktor ihmali için soruşturma başlattığı belirtildi.