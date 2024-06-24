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Miçotakis, 20 Temmuz'u kınama etkinliklerine gelecek

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın kınanması etkinliklerine katılmak için Güney Kıbrıs’a gelecek. TC Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan da 20 Temmuz’da KKTC’deki kutlama etkinliklerine katılacak ve böylece ilk kez Türkiye Cumhurbaşkanı ile Yunanistan Başbakanı aynı anda adada olacak

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Miçotakis, 20 Temmuz'u kınama etkinliklerine gelecek
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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in davetini üzerine 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı yıldönümü sebebiyle gerçekleştirilecek kınama etkinliğinde konuşma yapmak üzere Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.
Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi: “Miçotakis ve Erdoğan Kıbrıs’ta – İşgalin Yarım Asır Sonraki Yıl Dönümü İçin Geliyorlar” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın kınanması etkinliklerine katılmak üzere Güney Kıbrıs’a gideceğini yazdı.
Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in Miçotakis’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve bu görüşmede anti işgal etkinliklerine katılması yönünde Miçotakis’i davet ettiğini belirtirken ilk kez bir Yunan Başbakanın Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek bir anti işgal etkinliğine katılacağını vurguladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 20 Temmuz’da KKTC’de düzenlenecek kutlama etkinliklerine katılacağını, böylece ilk kez Türkiye Cumhurbaşkanı ile Yunanistan Başbakanı’nın aynı anda adada olacaklarını ifade eden gazete, Miçotakis’in 20 Temmuz akşamı gerçekleştirilecek etkinliğin konuğu olacağını ifade etti.
ERDOĞAN VE MİÇOTAKİS NATO ZİRVESİNDE GÖRÜŞECEKLER
Gazete haberinin devamında, Erdoğan ve Miçotakis’in Kıbrıs’taki etkinliklere katılmalarının 10 gün öncesinde ABD’nin Washington kentinde düzenlenecek olan NATO liderler zirvesine görüşeceklerini de yazdı.
Habere göre Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde, iki liderin geçtiğimiz Mayıs ayında Ankara’da yaptıkları görüşme sonrasında yaşanan gelişmeler ele alınacak.
 
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