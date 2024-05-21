banner913
banner932
Sahte kimlik kartıyla Güney Kıbrıs’a geçmek istenmesiyle ilgili 4 tutuklu
Sahte kimlik kartıyla Güney Kıbrıs’a geçmek istenmesiyle ilgili 4 tutuklu
50 0
Özlü’nün ölüm sebebi “çoklu organ yetmezliği”
Özlü’nün ölüm sebebi “çoklu organ yetmezliği”
18 0
 
Hayvan üreticilerinin eylemi ikinci gününde…
Hayvan üreticilerinin eylemi ikinci gününde…
14 0
Drift sezonu YDÜ Kampüsü’nde açıldı
Drift sezonu YDÜ Kampüsü’nde açıldı
20 0
105. Yıl coşkusu
105. Yıl coşkusu
19 0
19 Mayıs Samsun Yarı Maraton Birincisi Hakan Tazegül
19 Mayıs Samsun Yarı Maraton Birincisi Hakan Tazegül
22 0
"Tatar dünyaya savaş açtı"
31 0
banner1032
banner1038

Mezarlık değil cephanelik

banner1020

banner974
Mezarlık değil cephanelik
banner971
Larnaka’ya bağlı Oroklini’de mezarlıktaki bir mezarda çeşitli silahlar ve patlayıcı madde bulunduğu haber verildi.
Mezarda dün yapılan araştırma sonucunda RPG tipi tanksavar silahı ile birlikte iki mermi, bir adet G3 tüfeği, iki tabanca, mermiler, av tüfeği aynı zamanda cep telefonuyla uzaktan ateşlenebilen patlayıcı madde ele geçirildiğini yazan Alithia gazetesi, yapılan takibin ardından 46 yaşındaki bir şahsın mezarı açmaya çalışırken yakalandığını, daha sonra da 35 yaşındaki bir kişinin yakalandığını belirtti.
“OMEGA’nın” elde ettiği bilgilere göre, cephaneliğin bulunmasının organize bir suçla ilişkilendirildiğini kaydeden gazete, polis tarafından yakalanan iki kişinin bugün mahkemeye çıkarılmasının beklendiğini belirtti.
“Elde ettiği bilgilere” göre bulunan silahların, lideri Rum makamları tarafından bilinen bir suç örgütünün faaliyetleriyle ilişkilendirildiğini yazan gazete, bulunan mühimmatların daha önce bir suç faaliyetinde kullanılıp kullanılmadıklarının ortaya çıkması için incelemeye tabi tutulacağını ekledi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.