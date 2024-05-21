Mezarlık değil cephanelik

Larnaka’ya bağlı Oroklini’de mezarlıktaki bir mezarda çeşitli silahlar ve patlayıcı madde bulunduğu haber verildi.

Mezarda dün yapılan araştırma sonucunda RPG tipi tanksavar silahı ile birlikte iki mermi, bir adet G3 tüfeği, iki tabanca, mermiler, av tüfeği aynı zamanda cep telefonuyla uzaktan ateşlenebilen patlayıcı madde ele geçirildiğini yazan Alithia gazetesi, yapılan takibin ardından 46 yaşındaki bir şahsın mezarı açmaya çalışırken yakalandığını, daha sonra da 35 yaşındaki bir kişinin yakalandığını belirtti.

“OMEGA’nın” elde ettiği bilgilere göre, cephaneliğin bulunmasının organize bir suçla ilişkilendirildiğini kaydeden gazete, polis tarafından yakalanan iki kişinin bugün mahkemeye çıkarılmasının beklendiğini belirtti.

“Elde ettiği bilgilere” göre bulunan silahların, lideri Rum makamları tarafından bilinen bir suç örgütünün faaliyetleriyle ilişkilendirildiğini yazan gazete, bulunan mühimmatların daha önce bir suç faaliyetinde kullanılıp kullanılmadıklarının ortaya çıkması için incelemeye tabi tutulacağını ekledi.

