“Mevcut durum kabul edilemez”

Avrupa Konseyi devlet ve hükümet başkanları toplantısı çerçevesinde Hollanda Başbakanı Rutte ve Avrupa Konseyi Başkanı Michel’le görüşen Rum lider Hristodulidis, Kıbrıs’ta mevcut durumun hiçbir şekilde kabul edilebilir bir çözüm olarak addedilemeyeceğini vurguladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Avrupalı liderlerle temaslarını sürdürdüğü ve Avrupa Birliğinin (AB) Kıbrıs sorununa daha aktif ve esaslı katılımına ilişkin önerisini ortaya koyduğu haber verildi.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi “Başkanın Avrupa Katılımı Ekseninde Temasları- Hristodulidis Charles Michel ve Hollanda Başbakanıyla Görüştü” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Hristodulidis’in önceki gün İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te düzenlenen Avrupa Konseyi 4’üncü devlet ve hükümet başkanları toplantısı çerçevesinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’le görüştüğünü yazdı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hristodulidis’in temaslarının ana konusunun, AB’nin Kıbrıs sorununa daha aktif ve esaslı bir şekilde katılımına ilişkin gayri resmi önerisi olduğunu yazan gazete, bu önerinin iki amacı olduğunu, bunun ilk olarak müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin çıkmazın aşılması ve sonrasında da Kıbrıs sorununun nihai çözümüne ilişkin diyaloğun yeniden başlaması için AB’nin sürece katılımı olduğuna işaret etti.

Bu aşamada ufukta bir şey olmadığını, öte yandan Hristodulidis’in Güney Kıbrıs’ın Avrupalı ortaklarıyla görüşmelerinin fikir alışverişi düzeyinde sürdüğünü ve şimdilik Türkiye’deki seçimler tamamlanana kadar görünürde herhangi bir perspektif olmadığına işaret eden gazete, Hristodulidis’in önceki günkü temaslarının da, bugüne kadarki manzaranın değişmesi için yeni bir şey getirmediğini kaydetti.

Hristodulidis’in Hollanda Başbakanı Rutte’la olan görüşmesinin, AB’nin Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması çabalarına daha aktif katılımına ilişkin önerisiyle ilgili olarak çok yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini yazan gazete, görüşmede, önümüzdeki dönemde yapılması gereken hamleler konusunda fikir alışverişinde bulunulduğunu iletti.

Haberde, Hollanda başbakanının Hristodulidis’in önerisinin meydana getirdiği perspektifi anladığı ve uygulanmasına yönelik daha fazla teşvik için, koordineli eylemlerle buna olumlu katkı yapma konusunda hem fikir olduğu da ifade edildi.

Gazete Hristodulidis’in Michel’le yaptığı görüşmede ise, önerisi konusunda önümüzdeki dönemde yapılabilecek belirli eylemlerin ele alındığını ekledi.

Haravgi gazetesi ise “Mevcut Durum Kabul Edilebilir Bir Çözüm Değil” başlıklı haberinde, Hristodulidis’in önceki gün İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te düzenlenen Avrupa Konseyi 4’üncü devlet ve hükümet başkanları toplantısı çerçevesinde yaptığı konuşmada, Avrupa Konseyi üye devletlerinin Kıbrıs sorununun çözümsüz kaldığını, aynı zamanda mevcut durumun hiçbir şekilde kabul edilebilir bir çözüm olarak addedilemeyeceğini unutmaması gerektiğini vurguladığını aktardı.

Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik her türlü mümkün çabayı göstermeye hazır ve bağlı olduğunu da yineledi.

