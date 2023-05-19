TürkBankası’nın sermayesi 129 milyon TL’ye yükseldi

TürkBankası, geçen yıl 117 milyon TL’ye çıkardığı yetkili sermayesini oy birliğiyle alınan kararla, % 10 artışla, 129 milyon TL’ye yükseltti. TurkishBank Group Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, yatırımların yanında sosyal sorumluluk projelerinin de devam edeceğini söyledi

Bankanın, “inovatif yaklaşımlarla ülkeye öncülük etme vizyonu” teyit edildi.

TürkBankası’nın dijital ve fiziki olarak katılımın sağlandığı “Yıllık Olağan Genel Kurul” ve “Olağanüstü Genel Kurul” toplantıları geçtiğimiz günlerde önemli bir yenileme süreci sonrası tekrar hizmete alınan Sarayönü’ndeki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene başkanlığında gerçekleştirilen 122.Olağan Genel Kurul Toplantısı, 6 Şubat’ta Türkiye’de yaşanan depremde hayatını kaybedenler ve özellikle gençlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Yönetim Kurulu Raporu’nun oybirliği ile kabul edilmesinin ardından 31 Aralık 2022 tarihli “Banka ve Grup Bilançoları” ile 2022 yılına ait “Banka ve Grup Kar-Zarar Hesapları ile Bağımsız Denetim Raporu” okunarak oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulunda hizmet süreleri dolan Nazım Hikmet’in yerine Kurt Börteçene’nin, Mehmet Çınar’ın yerine Kozan Karakurt’un seçilmesine karar verildi.

Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, son 11 yıldır düzenli olarak yapılmakta olan, bedelsiz hisse dağıtımı yoluyla sermaye artırımı kararı da alındı. TürkBankası, geçen yıl 117 milyon TL’ye çıkardığı yetkili sermayesini oy birliğiyle alınan kararla, % 10 artışla, 129 milyon TL’ye yükseltti.

BÖRTEÇENE: “YATIRIMLARA DEVAM EDİLECEK”

Genel Kurul toplantısında Grup çalışmaları hakkında Banka hissedarlarına bilgi veren TurkishBank Group Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, 2022 yılının sonuçlarının memnuniyet verici olduğunu ve 2023 yılına Grubun faaliyet gösterdiği üç ülkede de parlak sonuçlarla başlandığının altını çizerek, bu başarıların, global konjonktüre de uygun olarak, düşük risk iştahı ve yoğun insan, teknoloji ve altyapı yatırımlarının sürmekte olduğu bir dönemde olmasının sevindirici olduğunu dile getirdi. 2023 yılında bu yatırımların yanında sosyal sorumluluk projelerinin de devam edeceğini söyleyen Börteçene, sözlerine başta çalışanlar ve hissedarlar olmak üzere tüm paydaşlara teşekkürlerini ileterek son verdi.

Kayahan: “Global vizyon, dijital dönüşüm ve Grup sinerjisiyle çalışmamızın semeresini aldık”

TürkBankası Genel Müdürü Mustafa Kayahan ise dünya, Türkiye ve KKTC ekonomisinde yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, TürkBankası’nın 2022 yılı performansı hakkında hissedarlara bilgi verdi.

Kayahan, yüksek enflasyon ve negatif reel faiz ortamının yaşandığı son dönemde, yüzlerce sermaye piyasası ürününe tek noktadan ulaşmayı sağlayan Yatırım Bankacılığı’nın gördüğü ilgiyle büyümeye devam ettiğini, 2022’de ürün yelpazesinin geliştiğini vurgularken, dünya devi Vodafone iş birliği ile hayata geçirilen ülkenin ilk uluslararası mobil cüzdanı “Vodafone Pay” ürününün de hızla büyümeye devam ettiğini ifade etti.

KKTC’nin bir teknoloji merkezi olmasını hedefleyen ‘Yazılım Adası’ sloganına paralel olarak, ‘TürkBankası Geleceğin İşlerinin Bankası’ vizyonu çerçevesinde, 2022 yılında yaşanan önemli bir adımın, Teknoloji Masası’nın kurulması olduğunu belirten Kayahan, bu girişimle, ülkede teknoloji girişimcilerini ve teknoloji yatırımlarına ilgi duyan yatırımcıları bir araya getirmeyi amaçladıklarını, Kuzey Kıbrıs’ın, İstanbul ve Londra’daki girişimcilik piyasalarına açılan kapısı olacağını, bu doğrultuda yoğun çalışmaların devam ettiğini belirtti. Son dört-beş yıldır devam eden dijital dönüşüm programında, geçtiğimiz yıl ‘Robotik Süreç Otomasyonu’ sonucunda Banka’da bir çok noktada dijital robotların önemli ölçüde kullanılmaya başlandığını dile getirdi.

Mustafa Kayahan, Genel Müdürlük binasının, pandemi döneminden istifade edilerek başlatılan, depreme karşı güçlendirme ve yenileme programının ilk fazının tamamlandığını ve üç katın hizmete girdiğini belirterek, “Yaşanan deprem de, maalesef, Bankamızın vizyoner, öngörülü ve planlı bir çalışma kültürüne sahip olmasının önemini göstermiştir” dedi.

Kayahan, ayrıca Banka iştiraki Türk Sigorta öncülüğünde, müşterilerin ve çalışanların iş dışında güvenliğini arttıracak ve iş sürekliliğini garanti altına alacak bir deprem ve doğal afet yönetimi programı oluşturma konusunda çalışmalara başlandığına da dikkat çekti. Türk Sigorta’nın müşterilerine sunmakta olduğu, binaların depreme dayanıklığı ile ilgili farkındalık yaratmayı amaçlayan çalışmalarından da muhakkak faydalanılması gerektiğini söyleyen Kayahan, ‘’Bu konulara kaderci yaklaşmak yerine risklerin yönetilebileceği mantığı ile bakmalıyız’’ ifadesini kullandı.

Tüm başlıklara, müşterilerin, çalışanların, çözüm ortaklarının, genelde de toplum ve çevrenin sürdürülebilir gelişimi yönünden baktıklarını ifade eden Kayahan, tüm paydaşlar için kalıcı değer yaratacak inovatif iş modeliyle, ülkemizde öncü olmayı hedeflediklerini ifade etti. Bu doğrultuda ülkede, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) uygulamalarının, uluslararası standartlara göre değerlendirilmesini yapan ilk kuruluş olduklarını belirtti.

TürkBankası’nın, bahsedilen yaklaşımlarla 2022 yılı operasyonel karlılık hedefine ulaştığını ve 2023 yılına çok iyi bir başlangıç yaptığını söyleyen Mustafa Kayahan, bunda en büyük pay sahibi olan Banka çalışanlarını heyecanlı ve özverili çalışmalarından dolayı kutlarken, bu heyecanın temelini oluşturan inovatif vizyon ve sağladıkları büyük destek için hissedarlara ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkürlerini sunarak konuşmasını tamamladı.

