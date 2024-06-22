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Lübnan, tatbikatlara tepkili

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Güney Kıbrıs’ta iki yıl önce Güney Kıbrıs-İsrail savunma iş birliği kapsamında gerçekleştirilen tatbikatın, Lübnan tarafından "İsrail ordusunun ülkelerini işgal etmesine yönelik prova" olarak nitelendirildiği belirtildi

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Lübnan, tatbikatlara tepkili
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Güney Kıbrıs’ın İsrail ile yürüttüğü ortak eğitim faaliyetlerinin, Lübnan’a saldırı hazırlığı olarak yorumlandığı belirtildi.
Güney'de yayımlanan Politis gazetesi “Rahatsızlık Yaratan İsrail ile Tatbikatlar” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs’ta 2022 Haziran ayında, Güney Kıbrıs-İsrail savunma iş birliği kapsamında gerçekleştirilen “AGAPİNOR 2022”tatbikatının, Lübnan tarafından gayri resmi olarak İsrail ordusunun ülkelerini işgal etmesine yönelik prova olarak nitelendirdiğini yazdı.
Lübnan’ın o dönemde, diplomatik yollarla, Güney Kıbrıs’a resmi açıdan tepki gösterdiğini yazan gazete Rum Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığının ise bu iddiaları ret ettiğini belirtti.
Hizbullah liderinin tehditlerinin de Güney Kıbrıs ile İsrail arasında gerçekleştirilen sadece eğitim amaçlı olan tatbikatlardan net bir şekilde duyulan rahatsızlık şeklinde yorumlandığını belirten gazete “AGAPİNOR” tatbikatına İsrail ordusundan  4 binden fazla askeri personelin ayrıca araçların da katıldığını anımsattı.
Habere göre İsrail Silahlı Kuvvetler Komutanı Anin Kohavi ve diğer üst düzey yetkililer, o dönemde  tatbikatı izlemek ve koordine etmek amacıyla Güney Kıbrıs’a gitmişti.
Gazete o dönemin İsrail Savunma Bakanının da tatbikatı izlemek için Güney Kıbrıs’a geldiğini anımsattı.
 
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