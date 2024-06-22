“Kıbrıs sorunu bu aşamada çıkmaza girdi" iddiası

Kıbrıs sorununun, içinde bulunulan aşamada çıkmaza girmiş durumda olduğu ve tünelin ucunda ışık görülmediği öne sürüldü.

Politis gazetesi “Müzakerelere Dönüş Sinyali Yok” başlıklı haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un gazeteye yaptığı yaptığı açıklamalara yer verdi.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’le düzenli bir iletişimleri olduğunu ifade eden Kombos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Holguin’le sık sık konuştuğunu dile getirdi.

Holguin’in yeni tur görüşmelerde bulunmak için Kıbrıs’a geleceğine dair bilgiye sahip olduklarını ifade eden Kombos, Holguin’in geliş zamanı ve programı konusunda belirleyici bir rolleri ve söz hakkına sahip olmadıklarına işaret etti.

Holguin’in Guterres’e yönelik raporunu temmuz ayının ilk günlerinde sunmasını beklediğini de dile getiren Kombos, görüşmelerin devam edeceğini çünkü raporun sunulmasına kadar olan zamanın fazla olmadığını söyledi.

Kombos, şu ana kadar Türk tarafı ve Kıbrıs Türk liderliğinde müzakerelere geri dönülmesine izin verecek bir değişim meydana geldiğine dair herhangi bir belirti olmadığını öne sürdü.

Türk tarafının egemen eşitlik ve iki devlette ısrarcı olduğunu iddia eden Kombos, daha ileriye gitmelerine yardımcı olmak için şu an BM Genel Sekreteri tarafından yetkilendirilmiş bir kişi olmasının önemli olduğuna işaret etti.

Kombos, sözlerinin devamında, üzerinde mutabık kalınan çerçeveye bağlı olduklarını ve BM Güvenlik Konseyi çerçevesi dışında hiçbir müzakere olamayacağını vurguladı.

Gazetenin iddiaları

Öte yandan, BM'nin ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin’in çabalarının Türk tarafının iki devletli çözümü ve egemen eşitlikle ilgili ısrarıyla karşılaşmaya devam ettiğini de yazan gazete, BM’nin, Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafına yönelik bazı teşviklerle ilgili daha fazla esneklik göstermesi halinde durumun kolaylaşacağını düşündüğünü öne sürdü.

BM’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili beş taraflı veya üç taraflı bir görüşme yapılmasını tercih ettiği yönünde duyumlar aldığını yazan gazete, Rum tarafının bununla hem fikir olduğunu ancak böyle bir görüşmenin olmadığını çünkü bunun için zemin ve tartışma konusu olmadığının görüldüğünü belirtti.

Şu an dikkatlerin BM Genel Sekreteri ve Türkiye’ye çevrildiğini de iddia eden gazete, Atina ile Rum kesiminin çabasını devam ettirmesi için Holguin’in görev süresinin uzatılması yönünde tavır takındığını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ise böyle bir ihtimali reddettiğini yazdı.

Bundan dolayı ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın itirazına bağlı olarak Holguin’in görev süresinin uzatılmasının anahtarının Türkiye’de olduğunun görüldüğünü ileri süren gazete, Holguin’in Guterres’e sunacağı raporun da ilgiyle beklendiğini ekledi.

