Kaçak avcılıktan 11 milyon Euro gelir

Güney Kıbrıs’ta kaçak avcılıktan elde edilen gelirin yaklaşık 11 milyon Euro olduğu, yakalanan avcılara kesilen ceza miktarının ise 3 buçuk milyon Euro’yu bulduğu bildirildi.

Politis ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta kaçak avcılıkla mücadele amacıyla Rum Avcılık Dairesi, İçişleri Bakanlığı ve polis arasında Kaçak Avın Önlenmesi Birimi kurulması memorandumu imzalandığını yazdı.

Gazete, İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun imza töreninde yaptığı açıklamada, kaçak avcılıktan elde edilen kazancın 11 milyon Euro olduğunu, kurulacak birimin ise bununla mücadele edeceğini söylediğini yazdı.

Son altı yıl içinde 3 bin 200 kaçak av davasının görüldüğü ve 3 buçuk milyon Euro’ya yakın para cezasının kesildiği de haberde vurgulandı.

