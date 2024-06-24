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"İsrail, İngiliz Üslerini kullanmadı"

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İngiltere, İsrail askeri unsurlarının Kıbrıs’taki İngiliz Üslerini kullanmadığını duyurdu

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"İsrail, İngiliz Üslerini kullanmadı"
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İngiltere’nin, hiçbir İsrail askerinin veya askeri uçağının, Kıbrıs’taki İngiliz Üslerini, İsrail-Hamas savaşının başlaması öncesinde dahi kullanmadığını açıkladığı belirtildi.
Güney'de yayımlanan Haravgi gazetesi: “İngiltere İsrail Uçaklarının ve Personelinin ‘Misafir Edildiğini’ Reddediyor” başlığı altında verdiği haberinde, İngiliz hükümetinden bir kaynağın önceki gün Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, hiçbir İsrail uçağı veya personelinin İngiliz Üslerini kullanmadığını söylediğini yazdı.
Habere göre söz konusu kaynak, “Kıbrıs’taki Egemen Üsler Bölgesi hiçbir zaman, Hamas-İsrail savaşı öncesinde dahi, İsrail askeri personeli veya uçağını misafir etmemiştir” açıklamasında bulundu.
 
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